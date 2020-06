En riesgo, 6 familias tras colapsar barda por tormenta del jueves, en Xalapa

Seis familias de la colonia Cerro Colorado, en Xalapa, se encuentran en peligro de quedarse sin hogar por el colapso de una barda cerca de sus viviendas, que podría caer sobre éstas, tras la intensa lluvia del pasado miércoles.



De acuerdo con Adriana González Argüelles, vecina de la calle El Porvenir número 3, la intensa lluvia de estos últimos días originó que la barda de una casa en construcción se viniera abajo, poniendo en peligro a las personas que ahí habitan.



Resaltó que en cuanto ocurrió este derrumbe, llamaron a las autoridades de Protección Civil Municipal para solicitar valoración de los daños, apoyo que hasta el momento no ha llegado.



"Escuchamos un fuerte ruido, cuando nos asomamos ya se había venido abajo la barda, parte de una galera que teníamos aquí, gracias a eso no llegó a la construcción. Llamamos a Protección Civil pero sólo vino la Fuerza Civil y ellos nos pidieron que desalojáramos".



Indicó que hacen guardias para estar pendientes de la llegada de PC Municipal y sean ellos los que autoricen si continúan o deben buscar otro lugar donde vivir.



"El dueño ya vino y platicó con nosotros y nos dijo que de acuerdo a lo que dictamine PC, pues él actuará. Tenemos el miedo de que siga lloviendo y se nos venga abajo. Nos estamos quedando con familiares. Esperamos a que dictamine PC, si nos tenemos que ir, pues tendremos que buscar otro lugar donde habitar".



Señaló que el Ayuntamiento debería ser más estricto y verificar que los lugares que otorga para construir los inmuebles sean adecuados.



"Antes de dar un permiso para hacer este tipo de construcciones, pues que también vean que los terrenos sean los adecuados. Le dieron al señor un permiso para una construcción que no era la adecuada. Él dueño está en la mejor disposición pero sabemos que esto es un proceso largo. Esto no había pasado en más de 70 años".



Es preciso recordar que la lluvia atípica registrada el miércoles, dejó al menos 50 colonias afectadas, por inundaciones y derrumbes, por lo que Xalapa solicitó la declaratoria de emergencia para el Municipio.