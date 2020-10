En riesgo patrimonio de miles de familias ante pandemia por COVID-19: empresario

En medio de la pandemia por COVID-19, el patrimonio de miles de familias se encuentra el riesgo, advierte el empresario Gustavo Aoyama Ontiveros, quien señala que se debe fomentar una educación financiera en el hogar, evitando en todo lo posible contraer deudas que serán difíciles de saldar.



En entrevista, explicó que la emergencia sanitaria ha generado no solamente bajas ventas en el sector empresarial, sino también gastos imprevistos en las familias y pérdida del empleo en muchos casos.



Aoyama Ontiveros, quien es, además, un promotor cultural, refirió que se debe fomentar un gasto ordenado, para lo cual es básico calcular los ingresos y, sobre todo, dejando para otros tiempos la adquisición de artículos que no sean de imperiosa necesidad.



“Es una educación financiera para las familias y en lo general, porque estamos hablando de un rubro muy delicado, porque no estamos acostumbrados a proteger nuestro patrimonio con el hábito de ahorrar y cuidado de los ingresos”, añadió.



Insistió que se debe aprender a hacer un presupuesto y “saber gastar y saber invertir” lo que se obtiene, inclusive lo que llega en apoyos sociales del Gobierno Federal.



El representante del Mostrador Cultural y Turístico Quinta La Esperanza, expuso que esta crisis debe marcar un precedente para generar una cultura financiera doméstica, inculcando en niños y jóvenes el hábito de ahorrar y buenos hábitos.



Reiteró que no existe esa educación financiera y con ello se corre riesgo de buscar una salida rápida y aparentemente cómoda con la obtención de préstamos, pero que después son una carga mucho mayor si no se calcula debidamente los montos a pagar con base a los ingresos.