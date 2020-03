En Río Blanco no cerrarán bares; les piden aplicar medidas de higiene

Luego de una reunión del Comité Municipal de Salud en Río Blanco tras entrar el país en Fase 2 de la contingencia sanitaria por el COVID-19, se acordó que los comercios, incluidos bares y cantinas, no cerrarán pero deberán adecuarse para respetar la sana distancia, además de que el que no cuente con filtro sanitario y jabón y agua para lavado de manos, será cerrado de manera temporal.



El alcalde David Velásquez Ruano mencionó que se notificará a los comercios para que reduzcan su espacio de atención a fin de que cumplan con la sana distancia.



Agregó que en lo que se refiere a inmuebles municipales, en el cementerio se limitará la entrada únicamente a familiares y personas que están llevando a cabo trabajos en el lugar.



En cuanto al mercado, añadió, se tendrán que colocar filtros sanitarios en las entradas.



Velásquez Ruano señaló que estas medidas se determinaron por considerar que la actividad en el municipio no se puede comparar con uno grande, como es el caso de Orizaba, por ejemplo.



“Por tanto, las medidas son diferentes; sin embargo, el exhorto a los ciudadanos es para que no se salga más que a actividades sustanciales y si se hace, ser conscientes de mantener las medidas preventivas, como mantener la sana distancia y el lavado o desinfectado constante de manos, pues sólo de esa forma se podrá superar esta pandemia”, comentó.



En cuanto al cine que se ubica en el municipio, mencionó que la empresa Cinépolis decidió su cierre de manera voluntaria.