En robo se llevan hasta tazas de baño de Telesecundaria, en comunidad de Coatepec

En la Telesecundaria “Niños Héroes” de la localidad de Tapachapan, en Coatepec, ladrones ingresaron al plantel y se llevaron hasta las tazas de los baños, denunció la directora Anabel Sánchez Arenas.



La docente lamentó estos hechos pues refirió que es la tercera ocasión que los amantes de lo ajeno se meten a la escuela, sin embargo, en esta ocasión se robaron sillas, mesas, el refrigerador, la parrilla y hasta las tazas de los baños de los alumnos.



Refirió que el plantel educativo carece de muchas cosas, pues incluso se encuentra instalado con aulas temporales en un predio prestado por la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Coatepec.



“Estamos en situación precaria, ya hemos tenido robos, nos destruyeron nuestras áreas móviles, después vino la pandemia y hemos estado manteniendo la escuela pero una vez más hay un robo del jueves para viernes; se llevaron 15 sillas, el refrigerador, mesas plegables, la parrilla y las tazas de los baños de los niños”, detalló.



Aseguró que ya en las ocasiones anteriores han solicitado apoyo por parte de la Policía Municipal para mayores rondines en la zona.



Sin condiciones para el regreso a clases presenciales



Ante esta situación, la directora aseguró que no hay condiciones para regresar a las clases presenciales en el mes de mayo, como lo han sugerido autoridades federales, pues este plantel no cuenta ni con aulas propias, además que con el robo ya se carece de más equipo.



“Desde hace mucho pedimos un terreno propio para una construcción y nos están pidiendo ya un regreso y como docentes ya queremos regresar pero ante estas condiciones, ya sin baños, con la cocina saqueada no podemos. Exhorto a los tres gobiernos, porque hablan de un regreso pero pregunto ante qué condiciones vamos a regresar”, comentó.



Por ello, hizo un exhorto para que autoridades acudan a la escuela para que verifiquen las condiciones y agregó que el personal ya se encuentra debidamente registrado para acudir a vacunarse, no obstante, a este plantel se le complica un posible regreso.



Por su parte, padres de familia lamentaron los hechos y dijeron que es preocupante que ninguna autoridad volteé a la telesecundaria para brindarle apoyo, a pesar de contar con una buena matrícula.



Además, indicaron que son ellos quienes tendrán que pagar ahora las pérdidas para que sus hijos puedan tener nuevamente un plantel digno.



“Todos los docentes son muy comprometidos pero les piden regresar en mayo y de qué manera, es preocupante que ninguna autoridad volteé y nos ponga atención. Esto significará un gasto adicional para todos porque si las autoridades no nos apoyan como padres tendremos que comprar para que regresen a un lugar digno”, lamentaron.