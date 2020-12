En ropa interior, empleado transitorio de PEMEX exigió trabajo en Nanchital

Un trabajador transitorio de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Nanchital se manifestó semidesnudo afuera de las oficinas de la Sección 11 del Sindicato Petrolero, en protesta porque desde hace 7 meses no le dan contrato.



Este miércoles, esta persona identificada como Francisco Javier Artiga Salomón, en calzones y sandalias y con cartulina en mano expresó su inconformidad bajo los rayos del sol.



El hombre reclamó al Gobierno Federal por no brindar algún tipo de apoyo para los trabajadores petroleros y pidió al Presidente de la República voltear los ojos a aquellos que están bajo el esquema de transitorios.



“Le pido al señor López Obrador que se fije en nosotros, los trabajadores transitorios. No habla de nosotros y yo creo que ni sabe de nosotros. Nuestros líderes sindicales nos dicen que las plazas están bloqueadas y que las bloqueó la paraestatal. No es culpa de ellos, porque ellos están buscando la forma de solucionarlo”, expresó.



El obrero, con ficha 33/8282, refirió que tiene 21 años trabajando para PEMEX y que para sacar adelante a su familia ha trabajado como taxista y en empleos temporales.



Después de casi una hora, el secretario de la Sección 11, Jorge Tadeo Pérez, atendió al manifestante para tratar de buscar una solución a su problema.