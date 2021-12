En San Lázaro, PRD llama a investigar la "persecución política" en Veracruz

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados Federal exigió la creación de una comisión especial para investigar las "persecuciones políticas" por parte del Gobierno de Veracruz.En voz de su líder, Luis Espinosa Cházaro, urgió a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), priorizar este tema "ante la persistente asechanza hacia personajes y adversarios politicos" en el Estado.Se pronunció porque se ponga este tema al centro de la mesa dentro de su agenda para el año 2022, "debido a que sigue creciendo la lista de presos políticos" en Veracruz, gobernado por Cuitláhuac García Jiménez."Veracruz vive un clima de represión política orquestado desde el gobierno de Cuitláhuac García, quien utiliza las leyes a modo para reprimir a los opositores y violentar el Estado de Derecho, por lo cual el tema requiere ser visto como una prioridad de relevancia nacional, y que desde el Poder Legislativo se dé seguimiento a las violaciones reiteradas al debido proceso", apuntó.Cházaro exigió que en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, también se replique lo decidido en el Senado de la República este jueves, cuando se integró una comisión especial para dar seguimiento a estas detenciones.El coordinador de la bancada perredista en San Lázaro llamó a la JUCOPO a aprobar la creación de dicha Comisión, a fin de estar en condiciones de trabajar a la par con los integrantes de la Cámara Alta, y dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)."Lograr la libertad inmediata de quienes son considerados adversarios politicos por parte del Gobierno de Veracruz, y que ceje la persecución política, garantizando el ejercicio pleno de las garantías constitucionales de todas y todos los ciudadanos", reiteró.Por su parte, el diputado perredista, Jesús Alberto Velázquez Flores, recordó que el primero en ser encarcelado de "forma arbitraria", usando la reforma penal del delito de ultrajes a la autoridad, fue Rogelio "N", quién está tras las rejas desde el mes de marzo en el penal de La Toma en Amatlán de Los Reyes.Además, acotó que a su detención se suman la ex legisladora federal por el sol asteca, Azucena Rodríguez Zamora, el ex alcalde Nicolás Ruiz Rosset, el ex edil electo de Cazones de Herrera, Omar Ramirez Fuentes, el ex aspirante a la dirigencia estatal del PAN, Tito Delfin Cano y Gregorio Gómez.El pasado 21 de octubre Velázquez Flores presentó de un anteproyecto de punto de acuerdo para que se investigaran las detenciones en Veracruz, el cual fue turnado a comisiones, en espera de concluir su proceso legislativo.