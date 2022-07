En San Rafael y Nautla, intentan proteger al cangrejo azul

El director de Ecología y Medio Ambiente del municipio de San Rafael, Abraham Bautista Galindo, destacó que año con año trabajan para que el cangrejo azul logre atravesar der manera segura la carretera federal 180 Matamoros-Puerto Juárez.El tramo que comprende Tecolutla, San Rafael, Nautla, es donde miles de cangrejos machos y hembras intentan llegar a la orilla de playa para depositar sus huevos y cerrar su ciclo natural de vida y reproductivo.Desafortunadamente, muchos se quedan en el camino sin lograr su objetivo, dado que son arrollados por vehículos.“Es por ello por lo que año tras año, con personal del Ayuntamiento, pescadores, voluntarios, Guardia Nacional, y Policía Municipal hemos logrado rescatar y salvar a millones de estos animalitos quienes logran culminar su ciclo de reproducción y desove, al no ser aplastados por los miles de unidades vehiculares que diariamente circulan por la federal 180.“El periodo de este ciclo de avistamiento, desove, y veda del cangrejo azul inicia desde las primeras lluvias del mes de junio y termina en el mes de septiembre, es por ello por lo que exhortamos a la ciudadanía y a personas que se dedican al robo y daño a esta especie se mantengan al margen de hacerlo, al menos respetando su veda, dado que de lo contrario quien sea descubierto será llevado ante la autoridad federal y se le consignara, por tratarse de un delito grave”, dijo dijo Bautista Galindo.Por su parte, en Nautla, el presidente de la asociación civil “Guerreros de Nauhtlán” A.C. Erick Torales, indicó que:“Nosotros cubrimos lo que viene siendo los puntos rojos donde sale el cangrejo azul, en este municipio nauteco, que en su mayoría circulan en donde se ubica la gasolinera que se encuentra la salida de la cabecera municipal hasta el lugar conocido como puente El Pato, antes de llegar a la localidad de Barra de Palma, en ese tramo son un aproximado de 4.7 kilómetros sobre la rúa federal 180 Matamoros-Puerto Juárez”.Explicó que con la luna llena la hembras salen a desovar los millones de huevos.“En esta temporada de inicio del año 2022, logramos rescatar y salvar que libraran la carretera federal más 3 mil cangrejos azul, con ayuda de Policía Preventiva Municipal y Guardia Nacional, y eso para nosotros como jóvenes y adultos son logros muy importantes; hacer y ayudarles a estos animalitos, sin embargo, la zona donde cruzan estos crustáceos es muy peligrosa dado que es una recta donde las pesadas unidades pasan muy pegadas a nosotros es por ello por lo que no llevamos todos los voluntarios y menos a mujeres por gran riesgo que existe”, dijo.Destacó que esta asociación es incluyente y muchos jóvenes se han acercado para colaborar.“Y de esa forma enseñarles el cuidado que debemos tener hacia el cangrejo azul. Para darle un dato importante a la ciudadanía,: cada hembra carga en su vientre entre 600 mil y 800 mil crías o huevos, esto lo digo con la finalidad y crear conciencia, de que cada hembra que se aplasta son miles y millones de cangrejos azul que no lograron su ciclo natural de vida”, dijo.Por ello, invitó a quien desee unirse a esta labor.“O si nos desean ayudar con material de trabajo será bien recibido, esto se trata de cuidar al vulnerable cangrejo azul; es tarea de todos el cuidado del medio ambiente y que nuestras futuras generaciones vean y disfruten de esta belleza de la naturaleza, además de que este crustáceo se dedica a biodegradar todo lo malo que llega a los manglares, son limpiadores naturales para eso están en esta parte de nuestro planeta, es por ello la importancia de cuidarle y ayudarle a realizar su ciclo de vida, todos podemos lograrlo”, dijo.