En Sayula, pleito ahora es por nuevo Tesorero; Cuitláhuac reitera apoyo a Alcaldesa

El Gobierno del Estado de Veracruz no caerá en “jueguitos internos” por las posiciones que se encuentran en disputa en el municipio de Sayula de Alemán, advirtió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, luego de la gresca suscitada la madrugada de este lunes en el Ayuntamiento que preside Lorena Sánchez Vargas.Y es que se generó un encuentro violento entre trabajadores sindicalizados y de confianza debido al adeudo de quincenas, por lo que tomaron el Palacio Municipal.Al respecto, el Gobernador negó la injerencia un grupo armado en lo ocurrido y dijo que están a la espera de las denuncias correspondientes por parte de los afectados.De igual modo, refrendó su respaldo institucional con la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas como autoridad municipal, “aunque no necesariamente coincidimos con sus políticas”.Agregó que la Presidenta Municipal ya tramitó formas legales para pagar a los inconformes, pero “por una extraña razón” los demandantes no quieren aceptar el pago que están exigiendo.“¿A qué se debe? Quieren enconar el conflicto porque están desacuerdo de la propuesta de la o el Tesorero, siguen en el conflicto”, reveló.Por ello, dijo, que como Gobierno estatal la postura es conservar la seguridad de la ciudadanía mientras las partes se ponen de acuerdo, y reiteró que, si hay un reclamo de pago, en la entidad hay instancias laborales para resolver formalmente, como el CECOL, la Secretaría del Trabajo o en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.De este modo, García Jiménez dejó en claro que no caerá en el juego interno que traen en el Ayuntamiento por las posiciones como la Tesorería y la secretaría.“No podemos caer en ese juego, tendrán que ponerse de acuerdo. Pero si queda evidente que la alcaldesa quiere pagar, resolvió el problema por la toma del Ayuntamiento, y quienes lo tenían tomado no lo quieren. Queda sin fundamento lo que alegan”, insistió.