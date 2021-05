En sector construcción, no hay oportunidades para PYMES

Hay poca inversión pública y mínimas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el país, criticó el vicepresidente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Rafael Fentanes Hernández.



Entrevistado, refirió que el panorama es cerrado para estas empresas de la construcción, pues aseguró que hay poca inversión pública debido a que otro tipo de programas están “arrastrando” los pocos recursos del Estado.



Y es que dijo que las inversiones millonarias de las cuales el Gobierno habla, van dirigidas a mega proyectos, dejando fuera a las pequeñas y medianas empresas.



“Habiendo pocas oportunidades a nivel nacional, muy cerrado para las PYMEs de la construcción en cuanto a oportunidades, no hay la inversión pública que debería haber (…) Se puede hablar de inversiones de millones de pesos pero se entiende que en mega proyectos”, detalló.



Expuso que la AMIC presentó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una propuesta de alrededor de 200 mil micro proyectos de poca inversión, sin embargo, no ha habido respuesta.



Consideró que con estos micros proyectos se podría “levantar” la economía tan afectada por la pandemia.



“Tienen un alto impacto social, el terminar de pavimentar una calle, hacer banquetas, paraderos de autobuses, ampliar el sistema de agua, hacer plantas residuales, está la propuesta presentada pero la verdad no hay respuesta hasta ahora”.



“Con esta propuesta podría levantarse la economía, si bien es una propuesta de nosotros no es algo nuevo, es algo que ya se probó y el país necesita activar la economía, estamos muy lastimados por los efectos de la pandemia todos los sectores, nosotros lo resentimos bastante”, comentó.