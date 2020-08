En secundaria de Coatepec también condicionan inscripciones, acusan

Un grupo de padres de familia de la Escuela Secundaria “Efrén Ramírez Hernández”, en Coatepec, se quejó debido a que consideran que se les está condicionando la inscripción de los alumnos con el pago de cuotas escolares que pide la Asociación de Padres de Familia.



Señalaron que hay padres que ya cumplieron con el proceso de inscripción y reinscripción en la plataforma de la escuela y aún no les ha llegado la notificación de que sus hijos tienen garantizado su lugar pero por otro lado, los representantes de la Asociación por medio de mensajes les piden que envíen su comprobante de pago.



“Nos están presionando para que paguemos, que sea una cuota voluntaria no nos han dicho, las vocales nos dicen que tenemos que dar la cuota a más tardar el 31 de agosto pero se supone que no tenemos que pagar ahorita, por WhatsApp nos dicen del pago”, señaló una madre de familia.



“Nos están condicionando que paguemos y luego nos los inscriben o cómo está la situación, tenemos incertidumbre porque a nadie le ha llegado la notificación de que sus hijos están inscritos porque no han pagado. Eso se da a malas interpretaciones”, comentó otro padre.



Lamentaron además que la cuota sea de 850 pesos, por lo que pidieron se reconsidere esta cantidad.



Finalmente, algunos aceptaron que esta cuota es necesaria para el mantenimiento del plantel pero solicitan que no se les quiera condicionar con la inscripción.