En secundaria de Veracruz Puerto, 26 alumnos con COVID y 28 presentan síntomas

Escuela Secundaria Técnica Industrial ESTI 136, reporta un alto índice de contagios entre los alumnos, siendo 26 los jóvenes confirmados y al menos 58 con síntomas relacionados con Coronavirus, por lo que las clases presenciales las postergarán al menos una semana más.Así lo dieron a conocer los directivos de la institución, desde su página web oficial y en sus redes sociales, medios por los cuales se han estado comunicando con el alumnado y padres de familia para emitir informes acerca de la situación y progresar en las clases a distancia.“Dadas las condiciones que prevalecen en nuestro municipio por alto índice de contagios y en cuánto a nuestros alumnos se refiere tenemos casos confirmados (26) y con síntomas relacionados con COVID no menos de 58 alumnos, por tal motivo las clases seguirán siendo a distancia la semana que comprende del lunes 31 de enero al 4 de febrero”, anuncian.Y es que desde que empezó el año no han podido regresar a dar clases presenciales, por la situación de altos contagios que recrudeció con la variante Ómicron en las últimas semanas; sin embargo, directivos, docentes, personal de jornada de los diferentes departamentos si están acudiendo al plantel.Para los padres de familia que se han acercado a la institución por información de las preinscripciones que inician esta semana, la escuela ha colgado una lona en la entrada donde anuncian que todo será en línea, así como también hacen énfasis para que sus hijos se conecten a tomar las clases virtuales y con la playera que los identifica como alumnos de esta escuela.Al tratarse de una escuela federal, está no está contemplada entre el número de centros educativos que la secretaría de educación menciona, a través de su titular.Debido a los altos contagios qué hay en diferentes sectores de la sociedad, es que actualmente la zona conurbada se encuentra en semáforo amarillo, mientras los médicos de la salud mantienen la esperanza que estos números bajen paulatinamente en el mes de febrero.