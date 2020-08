En Secundaria Técnica 128 de Xalapa, piden cuotas aunque no se use el plantel

Madres de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 128, en Xalapa, reprocharon la exigencia de la sociedad de padres de familia por cuotas, aún cuando el plantel continúa bajo suspensión de labores.



"Se supone que en realidad no hay necesidades ahorita en la escuela porque ellos (la sociedad) nos manejan que hay que poner lavabos, bebederos. Son cuestiones que han estado poniendo y dejan de funcionar, el ciclo pasado pusieron unos bebederos y solo estuvieron activos cuatro meses, se les olvidó cambiar los filtros y ahí los dejaron", dijo Ana, una de las inconformes.



Refirió que la asociación requiere una cuota de 900 pesos por estudiante, sin embargo, recordó que la Secretaría de Educación de Veracruz dijo que tales aportaciones quedarían momentáneamente sin efecto en tanto no regresaran a clases presenciales.



"Y eso dijeron, que se iba a llegar a un acuerdo para ver si se pagaba la cuota completa o no", dijo la entrevistada.



Abundó que la asociación no ha entregado cuentas de los recursos que ingresan, y que en esta ocasión buscan habilitar "entradas" para el plantel, aún cuando la escuela cuenta con dos accesos.