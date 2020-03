En SEDESOL, trabajan juntos, encerrados y sin medidas de higiene, acusan

Pese a las recomendaciones de conservar la "sana distancia" por la contingencia de coronavirus, la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz (SEDESOL) obligó a todo su personal a cumplir con la jornada laboral normal, sin excepciones y en espacios sin ventilación.



"Todos (acudieron a trabajar), hay gente que tiene 60 años, no (nos dieron ninguna instrucción). La única instrucción que nos dieron es la de no checar, pero nos estamos intercambiando documentos, estamos yendo y viniendo", explicó una trabajadora que solicitó anonimato.



Indicó que la situación se agrava debido a la falta de ventilación de los espacios en donde trabajan, en cubículos de cuatro por cuatro metros.



A pesar de la exposición de los trabajadores, acusó que ni uno de los sindicatos al servicio del Poder Ejecutivo han intervenido a favor de los empleados.



"Los sindicatos lo único que han venido a hacer son sus negocios, como siempre, pero ni una palabra ha dicho alguno de los sindicatos", dijo.



Enfatizó que incluso han acudido a trabajar personas con síntomas leves de tos, sin que haya habido ninguna reacción de parte de la dependencia.



“Las áreas no son completamente sanitarias, donde yo estoy es un cuarto cerrado y sin ventilación, aquí somos 12 escritorios en un área como de 4 metros”, indicó al recalcar que ingresan al centro de trabajo sin la disponibilidad de gel antibacterial ni cubrebocas.



Por último, la quejosa comentó que autoridades de SEDESOL le ofrecieron ausentarse de sus labores ante la emergencia, con descuento de sus vacaciones.



Al solicitar intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), personal de la defensoría le recomendó ausentarse y presentar la queja después del 20 de abril.