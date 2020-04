En Semana Santa, restaurantes vacíos por contingencia sanitaria

Este sábado no tiene nada de gloria para los prestadores de servicios turísticos y para los comercios que esperaban que la Semana Santa les dejara un incremento en sus ventas.



Contrario al año anterior o incluso a cualquier fin de semana regular, los restaurantes lucen vacíos, la pandemia del COVID-19 sigue dejando estragos en los establecimientos de Veracruz y Boca del Río.



Un día normal de vacaciones en un restaurante de antojitos de la zona turística, habría fila para poder ingresar, hoy una mesa es la que se ocupa.



"Normalmente, en esta temporada hacen hasta cola para entrar, (teníamos) el restaurante lleno. Nos preocupa, ahorita tenemos dos meses, en la tarde no tenemos nada", dijo Alma Yael Ramírez, empleada del Restaurante “Samborcito”.



En este establecimiento, son 50 personas las que conforman la plantilla laboral, sólo 10 están activas, para no recortar empleados, se realizan turnos y así mantenerlos trabajando por lo menos 2 días de la semana.



"Somos una plantilla de 50 personas laborando, ahorita nada más somos 10 por toda la contingencia que está sucediendo, nuestra venta bajó un 70 a un 80 por ciento. La verdad estamos muy preocupados porque de nosotros dependen familias, hijos, nietos. Estamos trabajando dos días, nos vamos 4, 3 días, nos vamos rolando, lo que nos llevamos es para ir comiendo", señaló.



Con cubrebocas y caretas trabaja el personal, aun así son contados los clientes por atender.