En Semana Santa, se triplican los ahogados en Veracruz; cuentan hasta 200 al año

El coordinador en Capacitación y Prevención en Seguridad del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA), Carlos Alberto Vázquez Mora, afirmó que las muertes por sumersión o ahogamiento son un problema de salud pública por el que, en promedio, se registran 200 defunciones anuales en la entidad.



Además, advirtió que en Semana Santa, las cifras se triplican con respecto a otros periodos vacacionales o meses del año. Por ello, invitó a bañistas y turistas a ser cuidadosos en caso de visitar playas, ríos y lagunas.



El funcionario recomendó a los ciudadanos evitar salir a vacacionar en costas para prevenir contagios de COVID-19.



Sin embargo, en caso de no atender el llamado de la Secretaría de Salud, instó a evitar espacios profundos; asegurar a niños con chalecos salvavidas, pues no se recomiendan los flotadores; no introducirse al agua alcoholizados y respetar los horarios de playa.



Cabe señalar que hasta este jueves se reportó el ahogamiento de 2 jóvenes originarios del Estado de Puebla en una playa de Tuxpan y el pasado fin de semana se registraron otros 3 casos; otro en el mismo municipio; uno en Veracruz Puerto y uno en el río Papaloapan.



De acuerdo con cifras del COEPRA, del 2007 al 2017, el municipio de Tuxpan es de los municipios con más defunciones por sumersión, seguido de Tecolutla, Coatzacoalcos, Papantla y Tantoyuca, a pesar de que este último municipio no tiene playa.



Vázquez Mora detalló que en el Estado ocurre el 10 por ciento de muertes por esta causa en el país, de ahí que los ciudadanos deben generar conciencia para evitar tragedias.



“La responsabilidad, además de las autoridades de Gobierno, es de nosotros como ciudadanos; cuidar a familia y amigos para que no incurran en actitudes que deriven en defunciones”, opinó.