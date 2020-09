En SIOP y Salud faltan por ejercer 2 mil 700 mdp, expone Diputado

A poco más de tres meses para concluir el ejercicio fiscal en las Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas y en la de Salud aún no se ejercen 2 mil 700 millones de pesos, lo que vislumbra un subejercicio y omisión presupuestal, el diputado local, manifestó Gonzalo Guizar Valladares.



Exhortó a la contralora general del estado, Mercedes Santoyo Domínguez a emitir una alerta para evitar el subejercicio.



Apuntó que al momento la SIOP no ejerce mil 400 millones de pesos y la Secretaría de Salud cerca de mil 300 millones de pesos y de no hacerlo, se convertirá en una negligencia e irresponsabilidad.



Manifestó que tal parece que las recientes reformas, tanto federal como estatal, para que las Secretarías de Estado y de Despacho devuelvan recursos no ejercidos, se trata de “una estrategia diseñada para tal fin”.



Aseveró que el subejercicio del gasto público es una traición y deslealtad a la sociedad ya que hay muchas necesidades que atender como para estar devolviendo recursos.



En ese sentido, el legislador exhortó a Santoyo Domínguez a que vigile que el gasto público se ejerza de manera eficiente y eficaz.



“Que durante el ejercicio pueda estar supervisando y amonestando la falta de capacidad del gasto público. La Contraloría debe emitir una alerta para que no exista subejercicio”.



Dijo esperar que la funcionaria de “ponga las pilas” y que su equipo de trabajo, los contralores internos en las entidades estatales, no dependan de las dependencias a las que están vigilando.



“No estamos hablando de economía presupuestal, estamos hablando de subejercicio que son conceptos diferentes”.