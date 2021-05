En su día, albañiles de Coatzacoalcos lamentan falta de trabajo

En el marco del Día de la Santa Cruz, albañiles de Coatzacoalcos conmemoraron el día y lamentaron que la demanda ha bajado considerablemente.



Añadieron que se trata de una bendición de Dios el poder tener trabajo.



Relataron que el trabajo del albañil es "duro" por las largas jornadas bajo el sol, sin embargo, aclararon que lo hacen por amor a sus seres queridos.



"Es una bendición de Dios que podamos disfrutar de este día, para que podamos disfrutar de un poquito de fiesta nosotros que siempre estamos en el sol. La chamba es dura y la verdad que aquí tenemos que estar por las familias. El sol es duro, las insolaciones, golpes en las manos, el cuerpo, pero le echamos ganas. Aquí estamos echándole ganas", afirmó Santiago.



Dijo que la hora más dura para sacar el trabajo son las 4 o 5 de la tarde cuando el cansancio va permeando.



"De trabajo muy poco en Coatzacoalcos, los sindicatos y los empresarios no quieren invertir aquí en Coatzacoalcos. No hay y tenemos que salir de la ciudad, no hay nada, está muy difícil la situación", finalizó.