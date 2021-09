En su primera batalla como abogado, Ramón ganó la vacuna para su hermana menor

Tras lograr que su hija Frida, de 17 años, fuera vacunada contra el COVID-19, Luz Irene Rojas reconoció que fue “tremendo” todo el proceso para este fin y fue su otro hijo, quien se recibió hace dos meses de abogado, quien ganó el amparo en su primera batalla legal para que su hermana menor fuera inoculada.



“Él es quien ha llevado el trámite de su hermana (…) este es su primer caso ganado, es bien importante para él, sobre todo porque le dolía, es su hermana”, dijo la madre de ambos durante entrevista.



Es así que el caso de la menor originaria del municipio de Córdoba, fue llevado por el joven Ramón Cruz Camarillo Rojas, quien puso todo su empeño para ganar el amparo y que su hermana fuera vacunada.



Desde la Jurisdicción Sanitaria V, en Banderilla, donde Irene Rojas acudió con su hija para la aplicación del biológico, indicó que la respuesta de las autoridades sanitarias y gubernamentales a la demanda de amparo, fueron contradictorias.



“Ha sido tremendo, porque no hay una conexión entre las autoridades. En el caso de esta demanda, se hizo hacia la Presidencia de la República, hacia el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell; al Gobernador del Estado, Cuitláhuac Garcia Jiménez; y al secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, y de todos hemos recibido respuesta, pero han sido contradictorias”, dijo.



En este sentido, detalló que ayer lunes continuaban con estudios médicos cuando le fue informado que su pequeña, quien padece de un problema renal, debía venir a Xalapa para la aplicación del biológico contra el Coronavirus.



“Para nosotros sí era importante y es una de las cosas que no se entiende mucho, el hecho de que sea también un enfermo crónico, tampoco le quita una predisposición a que se pueda ver afectado”, refirió al apuntar que con la negativa se esta violando la Constitución y se les está discriminando.



“Es ilógico lo que se está haciendo, regalando vacunas a otros países, entiendo las necesidades de todos como países, pero primero se deben solucionar las nuestras, eso es bien importante”.



Por su parte, Frida dijo sentirse aliviada de por fin conseguir que fuese inoculada contra el SARS-CoV-2, después de un proceso médico y legal largo.



“Me he tenido que realizar demasiados estudios para poder llegar a este momento. Me dan nervios, pero me tranquiliza bastante, especialmente porque ya se acerca el momento en el que voy a tener que regresar a la escuela, entonces voy a estar más vulnerable. Esto es una protección”, dijo.



De igual modo, la menor pidió a las autoridades gubernamentales y sanitarias a tener mayor consideración con los menores que como ella tiene un padecimiento y requieren protegerse del COVID-19.



“Hay muchos aspectos que no se tienen en cuenta, por ser menores de edad, se supone que no somos tan vulnerables como los adultos, pero hay muchos menores de edad que tienen condiciones, entonces es algo que se debería tomar en cuenta”, finalizó Frida.