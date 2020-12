En su Tercer Informe, Alcalde de Tezonapa denuncia amenazas de comerciantes

Si algo me viene a pasar, responsabilizo a los comerciantes de los mercados de Tezonapa, dijo el presidente municipal Luis Arturo Sánchez García, tras ser amenazado durante discusión que sostuvo con los comerciantes del “Mercado Veracruzano” y el llamado “La Frontera”, quienes pasaron por alto las instrucciones del Edil y desde ayer se apostaron en las calles de esta cabecera municipal.



El presidente municipal, Luis Arturo Sánchez García, lo hizo público al término de su Tercer Informe en la localidad de Villa Nueva y expresó que con nadie tiene problemas pero en esta ocasión por impedir que se instalen los comerciantes en las calles para su vendimia de fin de año, debido a la obra de remodelación del bulevar Emiliano Zapata, una hija de una tal Norma X, “me dijo que iba a llamar a 'aquellos'”; “no se a quién se refiere pero si algo me pasa, responsabilizo a todos los comerciantes, ya que sin hacer caso, se salieron a las calles”.



Dejó en claro que en Tezonapa no hay comerciantes ambulantes, todos tienen su local tanto en el mercado Veracruzano como en el llamado “La Frontera”; cada año les permite salir a vender sus productos a la calle pero en esta ocasión que se realiza la remodelación del bulevar, les explicó que no se podía, porque hacerlo provocaría un caos en la vialidad.



Sin embargo, dijo que se molestaron a tal grado de hacer amenazas hacia su persona, pasando por alto su embestidura de Presidente Municipal.



Dijo que el jurídico del Ayuntamiento ya procedió a la denuncia ministerial correspondiente y por otro lado, ya solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para que lleven a cabo el desalojo correspondiente de estos comerciantes que se apostaron en las calles de esta cabecera municipal de Tezonapa.