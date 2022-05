En sur de Veracruz, SEV tiene por cubrir más de 3 mil 200 horas docentes

Desde hace dos años, la Secretaría de Educación (SEV) adeuda 3 mil 260 horas a docentes del sur de Veracruz.El jefe de sector de Escuelas Secundarias Técnicas, Javier Herrera Castillejos, destacó que los docentes afectados laboran desde Las Choapas hasta Minatitlán y el Valle del Uxpanapa.La situación recrudeció a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y algunos de los docentes incluso ya fallecieron, otros más hasta se jubilaron."Es decir, al momento no se ha podido sustituir al profesor que dejó por uno u otro motivo el aula de clases. No se han cubierto desde docentes que se jubilaron, los que murieron, directores de escuela, en fin mucho personal que no han sustituido y ya tenemos dos años que estamos con este problema fuerte”, dijo.Precisamente por el tema, esta semana tendrá lugar una reunión del nuevo comité de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con la SEV, para que se cubran esas horas contratando profesores, mientras se conoce el resultado de los exámenes de evaluación en las plazas del magisterio.“Ya se reunieron los del comité, del nuevo comité de la Sección 32 con la Secretaría de Veracruz y llegaron a ciertos acuerdos”, finalizó.