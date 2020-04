En Tamiahua, infringen cuarentena para repartir despensas a comunidades

A pesar de quedar establecido por la Secretaría de Salud y el Gobierno Federal, el evitar convocatorias con sujetos vulnerables, como son personas mayores de 60 años; la alcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín continúa fomentando la entrega de apoyos, evadiendo lo que ha quedado sustentado en el Diario Oficial de la Federación, tras promover la entrega de despensas en su municipio, evitando el distanciamiento entre personas que tampoco usan un artículo de prevención contra el coronavirus.



Además, durante esta entrega de apoyos, se observa a menores de edad que acompañan a sus padres, sin procurar el distanciamiento, haciéndose proclives a cualquier síntoma similar al COVID-19, no obstante, en el estado de Veracruz ha sido alta la cifra de contagios.



En imágenes que se comparten desde la cuenta oficial del ayuntamiento de Tamiahua, se describe la entrega de apoyos en distintas comunidades del municipio, en la mayoría, prevalece el riesgo con la población adulto mayor que no cuida la sana distancia; a pesar que durante esta contingencia no debe convocarse a personas mayores de 60 años; sin embargo, el gobierno municipal realiza estás acciones sin tomar sus precauciones.



En algunas, imágenes la alcaldesa, Medellín Careaga dejo de contemplar la asistencia de niños menores de edad, que se reúnen en los eventos a los que acude su personal para la entrega de despensas, que, según ella, son recursos del erario público, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM).



El personal, respaldado por la presidenta municipal de Tamiahua, reúne a mujeres y hombres, en comunidades de escasos recursos, los más necesitados acuden sin respetar los protocolos de higiene; a centímetros mientras se exponen a cualquier contagio, tratando de recibir una despensa que incluye solo verduras, mientras que en otras comunidades se dan despensas que están sujetas a reglas de operación y que únicamente va destinada a cierta población senil.



Según la primera autoridad, ha señalado que está actividad se logrado hacer en aproximadamente 30 localidades; si bien las autoridades de la Secretaría de Salud, han mencionado que, para aplanar la curva de contagios, se tienen que llevar a cabo todos los lineamientos sanitarios que hasta el momento han sido publicados desde el Diario Oficial de la Federación con fecha de 31 de marzo de 2020.