En Tamiahua prohíben velorios; todo fallecido por COVID-19 debe ser cremado

Desde el lunes de esta semana, en el municipio de Tamiahua no puede haber velorios de personas que pierdan la vida por COVID-19 y tendrán que ser cremadas, no sepultadas, dijo la alcaldesa Citlali Medellín Careaga y advirtió que se aplicará una multa económica de 20 mil pesos a quienes desacaten esa disposición.



“Si desafortunadamente alguien pierde a un ser querido por COVID, no puede traerlo a Tamiahua a hacer velorio, como decimos aquí, a hacerle la fiesta al muerto. Eso no se puede hacer si la muerte es por Coronavirus y aunque fuera de muerte natural, no se pueden velar en este momento a las personas que desafortunadamente fallezcan”.



Aunado a ello, los cuerpos tienen que ser cremados porque no se les puede dar sepultura.



Agregó que la misma multa de 20 mil pesos se aplicará a los Agentes y Subagentes Municipales que no reporten al Ayuntamiento la organización de eventos sociales en las congregaciones.



Medellín Careaga expuso que la imposición de multas económicas que están vigentes desde hace tres días fue un acuerdo del Consejo Municipal de Salud en virtud de que el pasado fin se semana, pese a la restricción de movilidad, algunas personas “tuvieron la flamante idea” de organizar peleas de gallos, carreras de caballos, fiestas infantiles y hasta un convivio de 15 años.



“No aglomeraciones, no reuniones, todos en casa. No es momento de organizar este tipo de eventos y si lo hacen se aplicará una multa de 12 mil pesos”.



También dijo que se impondrá una multa de 5 mil pesos al automovilista que circule por el municipio en una unidad con placas foráneas y hasta 10 mil pesos a quienes sobrepongan placas en sus vehículos.



Asimismo, reiteró que se aplicará una multa de 500 pesos a los ciudadanos que no porten cubrebocas en la vía pública, en los espacios públicos y en el transporte público y 5 mil pesos y hasta clausura a los establecimientos comerciales que no sigan los protocolos sanitarios.