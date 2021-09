En Tamiahua, seguirán multando a quien no use cubrebocas

Aunque un amplio sector de la población considera que se trata de medidas radicales, mientras que otros reconocen que son necesarias, el Consejo de Salud Municipal aprobó extender hasta el 27 de septiembre las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19.



Entre las medidas, la que mayor polémica ha propiciado es la amenaza de imponer multa de 500 pesos a personas que sea sorprendida sin cubrebocas en espacios públicos, instituciones de servicio y comercios.



La instancia justificó la medida ante la prolongada semaforización, actualmente en color naranja a nivel local, y al aumento de casos de Covid-19 en el municipio lagunero.



“Es buena la medida (de aplicar multa) porque había gente que no entiende”, señaló la señora Rosario, encargada de una tienda de abarrotes, mientras que en redes sociales un sector de la población califica la medida como “exagerada”.



Además, los restaurantes y comercios deben preservar la sana distancia, colocar tapete sanitizante, reducir el aforo y mantener a la vista el Código QR que los identifique que han cumplido con los lineamientos o serán clausurados.



Asimismo, la autoridad volvió a prohibir la instalación del tianguis de cada lunes, por lo que no se permitirá la colocación de puestos los días 13, 20 y 27 de septiembre.



Otras medidas igualmente vigentes hasta el 27 de este mes es que las unidades de transporte público deben servir al 50% de su cupo; no habrá eventos deportivos, sociales y religiosos y se recomienda a los habitantes de las comunidades evitar acudir a la cabecera municipal.



Asimismo, se dio a conocer que la ambulancia municipal no está en condiciones de traslados por no cumplir con los lineamientos emitidos por la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios.



Quienes no cumplan estas y otras estrictas medidas aplicadas a la población serán acreedores a una sanción o multa, advirtieron autoridades locales.