En Tantoyuca, "ganaderos fifís" acapararon apoyos de SADER, denuncian

Ganaderos considerados como pequeños, los cuáles se encuentran en Tantoyuca, no lograron verse beneficiados en mayor número con los apoyos entregados por el SADER, mediante el programa de Crédito Ganadero a la Palabra.



En su más reciente entrega fueron acaparados por productores que tienen una considerable cantidad de ganado en la zona, clasificados como “productores fifís”, según el coordinador de programas federales, Francisco Hernández, quien fue testigo de cómo subían a sus remolques de 3 a 7 novillonas que otorgó el Gobierno Federal, supuestamente para el que menos tiene.



En el evento, se encontraba el representante de la SADER en el Estado, Emmanuel Randú Ortiz Herrera, quien pudo respaldar cada una de los acarreos de ganado que eran transportados en unidades de ganaderos que no son considerados como los que menos tienen; dicho programa servirá para repoblar de ganado al sector que se ha visto lacerado por condiciones de clima y otras.



El coordinador de apoyos federales en Tantoyuca, Francisco Hernández, ratificó que debe haber mayor coordinación, ya que estos casos se pueden prestar como un acto de supuesta corrupción.



"El programa viene encaminado para aquellos pequeños y medianos productores, se supone es el objetivo, recordemos que la política del señor presidente es ayudar a los que menos tienen, por el bien de todos primero los pobres, pero desconocemos qué mecanismo se utilizó aquí, los compañeros de SADER, debieron tomar en cuenta cada lineamiento; se supone que deben ayudar a los que menos tienen y desgraciadamente parece que estamos cayendo nuevamente en la corrupción, se necesita indagar cómo se dieron estos apoyos, estamos conscientes que siguen siendo los güeritos, no vemos la gente del pueblo", explicó Francisco Hernández.



No obstante, el funcionario, Ortiz Herrera, justificó que se pueden acercar a los denominados como Servidores de la Nación para registrarse y obtener un apoyo, ya que en los hechos se dieron ciertas contradicciones que fueron expuestas por el titular de programas sociales ubicado en Tantoyuca.



“Si tú tienes y vienes y solicitas te vamos a dar y si no tienes también te vamos a dar; el mayor de los problemas hay una falta de información y no llega al que menos tiene, el productor chiquito no tiene su UPP (unidad de producción pecuaria) y pues no puede participar en el programa”, señaló de manera consiente el encargado de SADER en Veracruz.



Por esta ocasión, varios ganaderos lamentaron que el gobierno no observe todas las inquietudes con las que se entregan los apoyos, dejando inquieto al que menos tiene y beneficiando al que controla y domina el sector, pero que con astucia se lleva los apoyos.