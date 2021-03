En Tantoyuca persiste violencia hacia mujeres por usos y costumbres machistas

En el marco de la conmemoración de las mujeres, el Instituto de la Mujer a nivel local valoró el esfuerzo conjunto en el que tiene que intervenir áreas como el DIF y la encargada de impartir justicia.



En este caso la Fiscalía Especializada; Claudia González, admitió que pese a los usos y costumbres, el machismo ya no predomina tanto como antes, ahora han logrado informar a más del 60% de las comunidades en Tantoyuca con talleres y cursos a mujeres que sufren de violencia, también se atienden cerca de 30 casos por mes.



“A través de la coordinación con el ayuntamiento y el DIF le damos seguimiento del caso para apoyar a la persona o a la familia, sabemos que en casa la violencia no solo lo sufre la mujer, ya que una de las partes importantes es pedir apoyo mediante la fiscalía, al pedir avances en las carpetas de investigación, aunque en estas fechas se está viendo un año complicado por el daño hacia las mujeres”.



Manifestó la encargada del instituto de la defensa de las mujeres en Tantoyuca que ha sido complicado, pero no imposible, el que en comunidades se dé la apertura y que exista tolerancia de parte de hombres que saben que es necesario que sus esposas o familiares del sexo femenino escuchen sus derechos.



“Como institución a nivel municipal hacemos nuestra parte, pero si se requiere más refuerzos, en temas de impartición de justicia, más gente especializada en distintos casos y por otro lado, informar que en comunidades cada vez son los agentes que nos dan apertura y que se quieren acercar a la institución con el objetivo de ayudar, estamos hablando de que son un 50 a 60 por ciento de las 512 comunidades en Tantoyuca”, explicó la encargada del Instituto Municipal de la Mujer.



Para la encargada de llevar delitos de violencia contra la Mujer ha mencionado que cuando llevan a control un caso se debe de integrar una buena investigación de la carpeta, pare evitar que fallen los resultados y que la víctima pueda tener certidumbre.



“Cómo Fiscalía Especializada en delitos de violencia en contra de la mujer, nosotros tenemos carpetas de violencia familia, pederastia, abuso sexual, incumplimiento de la obligación de dar alimentos en el caso de algún tutor, abandono de familiares, violación, omisión de cuidado y el feminicidio; en esos considerados como graves, no alcanzan un acuerdo reparatorio, directamente se tiene que continuar con la carpeta de investigación, independiente si la víctima declina, si se acredita el delito tenemos que judicializar esa carpeta de investigación, pero como dije, también la coordinación del DIF o del Instituto de la Mujer juegan un papel importante”, aclaró María Huerta Mendoza, fiscal especializada en Tantoyuca.



A los comentarios se sumaron las palabras de la encargada del Desarrollo de la familia, Clara Salazar, para advertir a cada familia que el respeto debe mantenerse, tanto el hombre y la mujer deben permitir la igualdad.



"Normalmente los señores están en actividades al exterior exclusivamente, pero las mujeres de la zona, hay que reconocer que tienen laborales tanto en el hogar, como en la parte de afuera para llevar ingreso a sus familias, vemos mujeres extraordinarias que aún y con los usos y costumbres están apoyando a cada uno de sus hijos y entornos; sacando a todos a adelante, seguro hay mujeres que pueden tener algún defecto, nadie es perfecta, pero la mayoría queremos sacar adelante a las familias, y para el DIF es primordial ayudar a la que solicité el respaldo, si ha sido alto el número de necesidades, ya que aún hay una sociedad, poco, pero se da el machismo, pero no se deja de trabajar”, mencionó Clara Salazar.