Aunque se mantienen prácticamente en línea, al menos un 10 por ciento de los alumnos del Instituto Tecnológico de Boca del Río ya toman clases presenciales, se trata de carreras que requieren prácticas como la de Buceo Industrial y Acuacultura.El director del ITBOCA, Jaime de Jesús Cañas Ortega, precisó que los estudiantes que se han reintegrado lo hacen bajo las medidas sanitarias recomendadas y sólo acuden los días especificados por los docentes de una forma escalonada."De buceo ellos sí están completamente presencial, es poco lo que se ve en línea y las otras materias, estamos hablando un 10 por ciento los que están viniendo y lo hacen de manera específica, no vienen todos los días, el día que el maestro lo establece en el programa y decide venir a hacer la práctica", indicó.Por el momento, no se tiene contemplado el regreso del resto de los planes de estudios, sin embargo, se trabaja de forma híbrida en los casos que la misma carrera lo requiere."El sistema de este semestre permanece híbrido porque nosotros podemos dar clases en línea, hay carreras que necesitan la presencia de los chicos por ejemplo, estamos viendo mayormente a los muchachos de buceo, ellos no tienen otra posibilidad, la carrera de buceo industrial no tiene otra posibilidad, los obliga a hacer práctica".Actualmente son alrededor de 2 mil los estudiantes inscritos en las distintas carreras del ITBOCA pero se espera duplicar su matrícula para el próximo año.En tanto los estudiantes que ya están de vuelta en el plantel, celebran que puedan aplicar lo que aprenden y hacer prácticas.