Un grupo de estudiantes de la Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable de la extensión Tezonapa del TecNM, Campus Zongolica, desarrollaron un proyecto integrador enfocado al rescate y aprovechamiento sustentable de maíces nativos de esta región.



Esta iniciativa denominada Torti-Tec, “El sabor de tu tierra” contempla la elaboración de este producto en base a materias primas que generan los alumnos en el rancho experimental “La Luisa”, propiedad del Tecnológico Nacional de México.



México es considerado centro de origen, domesticación y diversificación del maíz (Zea mayz L.). No obstante, la introducción de variedades comerciales mejoradas debido a su desempeño agronómico, han desplazado a las poblaciones nativas llevando a la perdida de la variabilidad genética, por tanto ha existido un interés por instituciones públicas y custodios en el rescate de dichos recursos fitogenéticos tanto in situ como ex situ, dado que la variabilidad es la base de la alimentación y la agricultura.



La investigación realizada por los estudiantes de los Grupos 205 y 805 de IIAS señala que, “la riqueza y diversidad genética de maíces se debe a prácticas agrícolas tradicionales y usos de los pueblos originarios, quienes a través de miles de años han conservado y mejorado empíricamente el germoplasma en su agro ecosistema”.



Para respaldar este trabajo, la Jefatura de Carrera y de la Academia de la Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, autorizó que el citado rancho experimental fuera usado como laboratorio para el desarrollo de proyectos integradores y de prácticas en las materias de Agroclimatología, Edafología, Botánica Aplicada, Mejoramiento Genético, Fisiología Vegetal, Manejo Integrado de Plagas, Sistemas de Cultivo de Alto Rendimiento e Introducción a la Agricultura Protegida.



El objetivo del proyecto propone realizar una caracterización de los agroecosistemas con maíz nativo, además de colectar y conservar el germoplasma de maíces nativos de la región de Tezonapa.