Alumnos del Tecnológico Nacional de México campus Coatzacoalcos desarrollan una aplicación para altruistas durante la pandemia del coronavirus y no exponerlos a contagiarse.



El director del plantel, Bulmaro Salazar Hernández, detalló que esta app tendrá la capacidad de registrar necesidades alimentarias, insumos y servicios médicos.



Con esto las personas altruistas que quieran ayudar a los más necesitados continuarán resguardados en casa y no quedarán expuestos al COVID-19.



“Tiene la capacidad de registrar donadores, geolocalizarlos, donde anuncia lo que está dispuesto a donar y además si va a acudir con su donación a un centro de acopio o que se recoja en algún domicilio, lo que queremos es no exponerlos, en un sistema muy controlado.

Esta situación es muy diferente a una inundación o un temblor, no podemos tener filas de personas esperando que se les reparta una despensa”, dijo.



Mencionó que la app está siendo habilitada por un profesor de la institución y cinco estudiantes de diferentes carreras.



Reiteró que en Coatzacoalcos hay coordinación entre legisladores, cámaras empresariales, asociaciones civiles y gobierno municipal, por lo que está aplicación sintetizaría los esfuerzos contra la pandemia, aunado al registro de entrega de insumos para el personal médico.



Agregó que en la primera etapa espera que la aplicación se implemente en el puerto y si su operatividad es efectiva, podría llegar a otros municipios de la zona sur.