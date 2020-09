En Teocelo, cada vez que llueve vecinos padecen por aguas negras que salen del drenaje

Vecinos de la calle Araucarias en la colonia Las Higueras en el municipio de Teocelo, denunciaron que cada vez que llueve, las aguas residuales del drenaje brotan sobre la vialidad, lo que representa un foco de infección.



“Tenemos un problema grave sanitario, cada vez que llueve el drenaje se vierte en la vialidad, hemos sido constantes para que las autoridades lo reparen, pero no ha habido respuesta”, señaló Ángel, uno de los vecinos.



Señalaron que no hubo una buena planeación en la calle que recientemente fue rehabilitada por la autoridad municipal, por lo que la captación de agua no funciona.



“Hubo falta de planeación, las aguas residuales de la calle Vicente guerrero no tiene una buena captación, el agua no fluye y cada vez que llueve pasa esto”, dijeron.



Indicaron que, aunque en reiteradas ocasiones han llevado la queja al Ayuntamiento, no les han dado respuesta.



“Hasta el momento hemos tenido reuniones, pero no hemos planificado que procede, tenemos la esperanza de voluntad por parte del Ayuntamiento, en estos tiempos no es posible que tengamos drenajes a cielo abierto y en la cabecera municipal. Se trata de un foco de infección grande, es un problema sanitario severo, es un agua residual sin tratamiento y el olor es fétido”, aseveraron.