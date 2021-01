En Teocelo, denuncian realización de eventos religiosos pese a alerta por COVID-19

Habitantes del municipio de Teocelo denunciaron que este sábado se realizaron confirmaciones, primeras comuniones y bautizos en la parroquia “La Asunción de Nuestra Señora” situada en la cabecera municipal.



Los pobladores acusaron que estos eventos religiosos aglomeraron a decenas de personas, de las cuales muchas no usaban cubre bocas ni guardaban la sana distancia.



“El párroco no canceló las confirmaciones ni primeras comuniones, y la gente sin cubre bocas. La gente no va a entender hasta que le pase a un familiar directo”, indicó un poblador.



Asimismo, señalaron que durante estos días que el municipio suele celebrar a uno de sus santos patronos, “Santo Entierro de Cristo”, se realizaron paseos con ofrendas florales con payasos y banda.



“En el Barrio de los Lavaderos pasearon una ofrenda floral en honor al Santo Entierro de Cristo con payasos y banda y hoy domingo otras dos misas”.



Y es que advirtieron que este domingo, habrá más actividades en la iglesia de la cabecera municipal, por lo que pidieron la intervención de autoridades ante el incremento de casos de coronavirus.



Cabe señalar que, durante este fin de semana, la autoridad municipal debido a la Alerta Preventiva por el COVID-19, emitió un acuerdo en el cual se implementaría el cierre del parque principal, así como estrictas medidas en comercios y restricción de horarios en el mercado municipal y la Plaza de Artesanías.