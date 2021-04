En Teocelo, pobladores de El Zapote exigen reparación de camino principal

Pobladores de la localidad de El Zapote en el municipio de Teocelo se quejaron de que el Ayuntamiento no repara su camino principal a pesar de haber hecho la solicitud en reiteradas ocasiones.



Los habitantes acusaron que se trata de la vía que conduce a esa comunidad y a otras, pero se encuentra en pésimas condiciones.



Refirieron que el único que les ha otorgado apoyo es el presidente municipal de Ixhuacán de los Reyes, debido a que habitantes de este municipio pasan por esta carretera de terracería para llegar a las localidades de La Alameda y Coyopolan, mientras que el alcalde de Teocelo ha sido omiso ante sus peticiones.



Además, indicaron que, por la falta de apoyo de autoridades municipales, los pobladores son los encargados de dar mantenimiento al camino como pueden.



“Sigue igual, no hay para cuando se arregle y no nos apoyaron ni con grava, nosotros somos quienes le damos mantenimiento limpiando cunetas, pero el Ayuntamiento se desatendió, el que últimamente nos apoyaba era el alcalde de Ixhuacán, él nos mandaba grava porque le solicitábamos porque pobladores de allá pasan por esta comunidad.



Por medio del agente municipal nos llevaba grava, ahorita no se le ha solicitado porque nos da pena, es algo que no les compete a ellos, porque el camino le pertenece a Teocelo”, comentaron.