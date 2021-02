En Teocelo realizan obra pública con impacto electoral y se olvida localidades, acusan

El regidor único de Teocelo, Luis Valencia López, informó que hay comunidades marginadas que no han sido recibido “ni un peso” en obra pública, pues aseguró que el alcalde Mario Chama Díaz ha destinado los recursos a localidades donde pueda obtener más votaciones y aceptación para él y su hija, la presidenta del DIF Municipal.



Y es que confirmó que El Zapote es de las comunidades más marginadas y que incluso se le canceló la realización de cuartos dormitorios.



“En El Zapote se viene arrastrando la creación de cuartos dormitorios que a la mitad de año se cancelan y ejercen otro tipo de obra. Se han recibido cancelaciones de obra pública por turnar a otras áreas que reflejen mayor votación al alcalde y su hija”, mencionó.



Agregó además que dicha localidad sufre de desabasto de agua potable, falta de drenaje por lo que los habitantes deben hacer sus fosas sépticas para sus desechos, la falta de infraestructura educativa y vial.



“El Zapote no ha recibido ni un solo peso de obra pública, es de las comunidades más marginadas, con el desabasto de agua potable de manera continua, el problema del drenaje los vecinos deben de hacer sus fosas sépticas o tirar sus desechos en áreas verdes, no tienen infraestructura educativa eficiente y carecen de infraestructura vial, es una calle donde está en pésimas condiciones y donde se genera caos”, detalló.



Por ello, insistió en que debe haber un cambio de los integrantes del Consejo de Desarrollo Municipal, pues indicó que quienes lo conforman designan las obras que el alcalde quiere.



“Por eso es importante la participación ciudadana, que los agentes municipales expongan sus necesidades, pues todas las obras se han buscado a modo para proyección de él y su hija, no se está enfocando en las reglas de operación del programa FISM. Se debe cambiar el comité ciudadano, ya que está permanente desde el 2018 y aprueba lo que el alcalde dice, y eso está mal, debe ser un comité de voz y voto para determinar las obras y no una lista del alcalde”, finalizó.