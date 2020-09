En tercera semana de clases virtuales, no llegan los libros a Coatepec

Padres de familias de algunas escuelas en Coatepec se han quejado, debido a que los libros de texto gratuitos no han llegado a los planteles educativos, luego del inicio de la tercera semana de clases virtuales.



Y es que dijeron que de por sí la situación ya es difícil para los niños y sin las herramientas necesarias, como es el caso de los libros de texto, es aún más complicado.



“Ya vamos a iniciar la tercera semana y los libros no se ve para cuando, en la escuela estamos presionando al director para que tengamos material para consultar los temas que van viendo, porque que estamos como a ciegas”, señaló una madre de familia de la escuela “José María Morelos y Pavón”.



Del mismo modo, los padres dijeron que son presionados para que adquieran algunos cuadernillos y guías, cuyo precio oscila en los 350 pesos, cantidad que para algunos por el momento es elevada y no pueden comprarlos.



“En la escuela de mi hijo no han llegado los libros y aparte nos presionan a comprar una guía que cuesta 350 pesos y en la situación en que estamos es difícil adquirir este material”, dijo otra mamá inconforme.



Finalmente, expresaron que desconocen la fecha en que podrían llegar los libros, pues los directores no tienen mayor información de la Secretaría de Educación.