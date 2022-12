En Texistepec, empresa petrolera acusa “persecución” del Gobernador

Luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez revelará que el fondo de la violencia en Texistepec es un pleito entre grupos delictivos por unos terrenos con hidrocarburos, la dueña de dichos predios, Teresa Subiaur Acosta, desmintió al mandatario al pedirle “soluciones y no persecuciones”.El pasado 16 de diciembre, el Ejecutivo estatal afirmó que el conflicto que ha costado la vida a un regidor y a un exalcalde está relacionado con un pleito entre la empresa LIM del Puerto y dos personajes conocidos como “El Abuelo” y “El Chivo”.“Ahora lo que percibimos es que entra un tercero en esta disputa, que es una banda liderada por alguien que también tenemos identificado como El Chivo”, dijo el mandatario.Ahora, Subiaur Acosta. apoderada legal de LIM del Puerto, aseveró que lo dicho por el Gobernador no cuenta con sustento, más porque ella ya lo había puesto en antecedente desde hace varios años sobre lo que acontecía en la cabecera, en todo lo relacionado con la violencia.Incluso, la empresaria mostró fotos para argumentar que el Gobernador sí estaba enterado, pues ella misma le ha entregado denuncias en mano en diversos actos públicos.“Doy respuesta de forma respetuosa al señor Gobernador a lo manifestado el día viernes 16 de diciembre, del presente año, por los hechos lamentables ocurridos en Texistepec.“Quiero dejar en claro que la empresa que represento, no se encuentra relacionada ni conoce a las personas mencionadas (El Chivo o El Abuelo), hago énfasis en que no tenemos disputa alguna o relación con grupo delictivo alguno, ya que hemos sido respetuosos de las instituciones en tiempos y procedimientos, pues sabemos que nos asiste la razón”, dijo en un video que compartió a medios de comunicación.Reiteró que la empresa que representa está legalmente establecida por normas y leyes, así como por la Constitución Mexicana y la del Estado, y que se cuentan con todos los permisos ambientales y locales para operar bajo el régimen de la ley.Manifestó que los terrenos donde se encuentran los lodos contaminados con hidrocarburos, que son extraídos por su empresa, se ubican en espacios de PEMEX, los cuales fueron autorizados legalmente a LIM del Puerto después de que se ganó una licitación pública nacional, por lo cual, su empresa cuenta con todos los permisos y autorizaciones para manejar esos lodos y sacarles provecho.Aclaró que, desde inicios de 2019, el Ayuntamiento de Texistepec que encabezaba Saúl Reyes obstaculizó el acceso a esos terrenos, y a pesar de que se pusieron denuncias en la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), incluso bajo el conocimiento del Gobierno del Estado, nunca actuaron para aplicar la ley y evitar el conflicto.Pidió que se respete el Estado de Derecho y se hagan valer las denunciar que han interpuesto, además dijo que hacía responsable al Gobierno del Estado de cualquier acto realizado en su contra, su familia y trabajadores por lo que expuso el mandatario el pasado 16 de diciembre.