En Tezonapa, la gente no acata recomendaciones por coronavirus; no creen: Alcalde

Pese a la contingencia sanitaria por el coronavirus, pobladores de Tezonapa aún han ido al río y festejado bodas, bautizos y cumpleaños, entre otras actividades que no deberían realizar, admitió el alcalde de Tezonapa, Luis Arturo Sánchez García.



"El gran problema que hay es que la gente no cree. Es una cuestión de incredulidad la que existe. Por ejemplo, los ríos tuvieron bastante gente, a pesar de que estuvimos diciendo que no fueran", señaló el munícipe.



Además de que las personas han realizado festividades, a pesar de que las fiestas patronales se suspendieron en Tezonapa para prevenir la propagación del virus.



Exhortó a la población a acatar las medidas preventivas por COVID-19 y evitar caer en las compras de pánico: "No debemos hacer las compras de pánico, debemos tener un metro o metro y medio de distancia entre una y otra persona, aumentar la limpieza en los hogares y lavarnos las manos constantemente".



De igual manera, para las personas que han llegado a Tezonapa, personas que solían trabajar en otras partes de la República y que terminaron contrato por el coronavirus, les piden resguardarse 15 días.



Asimismo, dijo que, aunque la gente se molesta por el cierre de negocios, son situaciones que se determinan para prevenir el contagio entre pobladores.



Ante el panorama que se vive en el Sector Salud, el Alcalde de Tezonapa indicó que además de tomar las medidas preventivas, mejorarán el equipamiento de dos ambulancias de su municipio.