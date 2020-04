En Tezonapa piden cumplir cuarentena a migrantes que regresan del norte

La llegada de tres personas del norte del país a la comunidad de Ixtacapa El Chico, presuntamente infectadas de coronavirus, provocó pánico en este municipio de Tezonapa, luego que ya existe un caso positivo de este virus; a tal grado que comuneros cerraron el paso de entrada a esta comunidad.



El presidente municipal, Luis Arturo Sánchez García, aclaró que estas personas ya les tomaron la temperatura y todo lo básico; por lo que no presentan indicios de coronavirus; sin embargo, ya se les pidió que se mantengan en cuarentena y están totalmente aislados, para evitar cualquier proliferación del COVID-19.



Informó que estas personas no son las únicas que han llegado a este municipio. Desde que empezó la contingencia por este COVID-19 empezaron a llegar, porque vienen huyendo de otros estados donde estaban trabajando.



Tan solo en unos tres días, anunció, llegará un autobús con gente que se fue a trabajar a las Vizcaínas del estado de Baja California; lo que no se les puede prohibir, señaló el munícipe.



Lo que sí se está pidiendo es que antes de salir sean checados de que no vienen enfermos y por supuesto, advirtió, que antes de bajar, serán nuevamente revisados por personal médico.



Recalcó que como presidente, siguiendo las instrucciones del Gobierno federal y de la Secretaría de Salud, no se les puede prohibir el libre tránsito; y más si son originarios del municipio.



Al preguntarle sobre el primer caso de una persona infectada por este virus; Arturo Sánchez García dijo que esto lo sabe por la información que dio la Secretaría de Salud, pero el desconoce de qué persona se trata.



De ahí que expresó que si la Secretaría no les informa de que persona se trata o cuando menos en qué localidad o colonia vive; se les dificulta apoyar a estas familias.



Ratificó la determinación de que sigan los comercios abiertos y los antros y sólo advertirles que tomen sus medidas precautorias; usar el cube bocas, guardar la distancia y el uso del gel con alcohol.



“No son unos niños para no entender que su vida está de por medio; se ha perifoneado, se han ofrecido pláticas a través de los comités de salud que se conformaron en todas las comunidades; pero ya depende de ellos si no quieren cuidar a sus familias; porque ya no son unos niños”, advirtió.