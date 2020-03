En Tlilapan, realizan perifoneo porque pobladores ignoran medidas contra coronavirus

La alcaldesa de Tlilapan, Gabriela Ramos Ramírez, indicó que debido a que la población en su municipio no está tomando con seriedad las medidas preventivas por el coronavirus, se ha iniciado una campaña de información a través de perifoneo y entrega de trípticos.



Comentó que como autoridad, se han tomado las medidas que han señalado las autoridades de salud, como es mantener la sana distancia, lavado constante de manos y mantenerse en casa, además de prohibir actividades masivas, por lo que también se dispuso el acceso a los dos manantiales del lugar.



Incluso, mencionó, en días pasados se tuvo una reunión con esas autoridades y les hicieron hincapié en varias acciones a tomar, como el debido clorado del agua para evitar problemas infecciosos por esa vía.



No obstante, reconoció que la gente no está respondiendo, por lo que se ha iniciado con una campaña de concientización a través de perifoneo y entrega de trípticos, haciendo hincapié en las medidas a tomar, como las de higiene, que son muy importantes.



La Alcaldesa comentó que en las noticias se ve cómo hay gente que va a la playa y sigue saliendo, por lo que se espera que se haga consciencia y que la gente entienda que se debe quedar en casa.