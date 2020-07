En todos los comercios, xalapeños deberán usar cubrebocas, decreta Alcaldía

El Ayuntamiento de Xalapa decretó que será obligatorio el uso de cubrebocas para los ciudadanos que entren a cualquier establecimiento comercial de la ciudad.



Si no se acata la determinación, autoridades procederán a multar a los dueños de los negocios, llegando incluso a clausurar o decomisar la mercancía, en el caso de los vendedores en tianguis.



En sesión de Cabildo, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, dio a conocer que en cualquier establecimiento, ya sea abierto o cerrado, se deberá exigir a los ciudadanos el uso del cubrebocas y gel antibacterial.



"En los espacios públicos de interacción, que son fundamentalmente comercios, negocios, servicios, es donde va a ser obligatorio el uso del cubrebocas. Puedo entender que en la calle alguien se sienta seguro y no traiga a nadie a su lado y por eso no use el cubrebocas, lo puedo entender pero no lo comparto. Pero el entrar a un negocio de cualquier tamaño y cualquier índole, desde una joyería, farmacia, restaurante, ferretería, ahí va a ser obligatorio. Y el que no cumpla con esta regla, va a tener una sanción".



Comentó que sólo serán acreedores a sanción o retiro de mercancía, aquellos comercios y tianguistas que no cumplan con lo estipulado en Cabildo, pues ellos deberán ser responsables de estas medidas.



"La sanción va a iniciar relativamente moderada, podemos empezar con una sanción de dos UMAS, aproximadamente 85 pesos por UMA como primera llamada, luego habría una segunda llamada, vuelves a violar la regla, entonces subiremos a 20 UMAS, en el caso de una tercera llamada de atención se procederá a la clausura por 15 días".



"En el caso de un comercio que se desempeña en la calle, un mercado o tianguis, se procederá al decomiso de producto y la imposibilidad de que sigan operando durante 15 días".



El Alcalde aseveró que la sanción será igual para todos los comercios formales e informales, ya que es urgente cuidar la salud de toda la población ante el aumento de contagios y defunciones por COVID-19.



"No vemos la posibilidad de sancionar a los que van en la calle, no podemos arrestar y no podemos darle vialidad a la sanción en el espacio público abierto. Pero donde sí podemos actuar de una manera muy fuerte es en los comercios y es la razón por la que la gente sale, porque debe ir a un negocio o a un servicio y, por el bien de todos será necesario el uso de cubrebocas, gel antibacterial y lavado de manos, la sana distancia".



El munícipe expuso que será un equipo de Inspección y Atención Comercial quien que esté vigilando que se lleven a cabo estas indicaciones, siempre y cuando también estén en supervisión por otras áreas del Ayuntamiento, para verificar que los inspectores desempeñen de manera correcta el trabajo.



"También que estén debidamente vigilados por todos los equipos municipales que estén cuidando su desempeño. Ustedes Regidores también cumplen un desempeño importante en esto, pueden estar cuidando de manera aleatoria que si hay un establecimiento, cualquiera que este sea, una ferretería, una zapatería y si ven que no está cumpliendo con la regla, que se denuncie. La gente debe ver que sí hay disciplina".



Otro de los puntos que se dialogó en la sesión de Cabildo fue la exigencia a los xalapeños de ya no organizar fiestas en casa, a lo que los funcionarios municipales consideraron que existe una normatividad establecida en el reglamento muncipal, en la cual se genera contaminación auditiva por exceder los decibeles permitidos.



"Tenemos una normatividad establecida y el mecanismo para realizar una sanción a la persona, no es entrado a su casa, se lleva el aparato que mide la cantidad de decibeles, se realiza el acta, se notifica al propietario y se establece multar o aplicar una sanción a las personas que estén incurriendo en este sentido", dijo el secretario del Ayuntamiento, Alfonso Osegueda Cruz.



Respecto a las multas al transporte público, Rodríguez Herrero abundó que se harán una coordinación con el Gobierno del Estado para poner mayor énfasis en este aspecto, con el fin de aumentar la vigilancia de que operadores de urbanos y taxis cumplan con portar cubrebocas y pedir al usuario hacer uso de éste al abordar los vehículos.



En el caso de los niños que son mandados a laborar a las calles, se les continuarán otorgando los insumos para su protección, pues no es posible emitir sanciones a los padres.