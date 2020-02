En total abandono, sistema de justicia en distrito de Zongolica: OINSZ

El sistema de justicia en el distrito de Zongolica es precario y está en abandono, acusó el presidente de la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica, Isidro Tehuintle Pacheco.



Señaló que por falta de personal y de actos de corrupción, decenas de personas nahua-hablantes permanecen privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Zongolica.



Este fenómeno se acentúa más en la Fiscalía de Distrito, donde falta una fiscal itinerante, fiscal facilitadora, una psicóloga, trabajadora social, traductor certificado y el único médico legista tiene más de una semana de vacaciones, aseguró.



Explicó que también se carece de notificador y, en cuanto a la persona que funge como traductora, la trasladan hasta el reclusorio de La Toma, para que pueda apoyar en las audiencias, aunque no es su función.



Lo mismo sucede en la Sala de Juicios Orales y el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zongolica, donde hay ausencia de personal capacitado y que dominen la lengua materna para que puedan interactuar con las víctimas o victimarios.



“Por ser lejano, serrano e indígena, el servicio de justicia en el distrito de Zongolica está en completo abandono”, reiteró.



Desglosó, “hace 2 meses trasladaron al Distrito Judicial de Orizaba a la fiscal especializada Francisca Martínez Nicolás y desde entonces, hace falta ese elemento en Zongolica. Sólo despacha Heladio Hernández que, dentro de sus facultades, cubre los municipios de Tehuipango, Astacinga, Tlaquilpa, Atlahuilco y Xoxocotla”.



Los habitantes de los municipios de Mixtla de Altamirano, Texhuacan, Los Reyes, Tequila, Magdalena y Zongolica, simplemente no pueden interponer denuncias, porque no hay Fiscal Itinerante en esa zona.



En cuanto al médico legista, Luis Hernández, salió de vacaciones hace más de una semana y no hay suplente, se requiere de 2 profesionales de la medicina, porque él tiene que cubrir once municipios.



El mismo caso se presenta con la Fiscal Especializada en Delitos contra la Familia, que también está de vacaciones, aunque ésta asiste a las audiencias que le asignen.



El dirigente indígena hizo un llamado urgente al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, así como a la encargada de la Fiscalía General del Estado, para que envíen nuevo personal no sólo capacitado, sino que hablen náhuatl.



Finalmente, expresó que por ésta y otras razones, no hay impartición de justicia en la sierra de Zongolica y es la población indígena la que más padece de violaciones a los derechos elementales.