En Totutla, docente asesora gratuitamente a estudiantes en clases a distancia

A menos de 100 kilómetros de la ciudad de Xalapa, en Mata Obscura, municipio de Totutla, el profesor Rubén Almaguer Rendón decidió ayudar con su educación a los niños de su comunidad durante esta contingencia sin recibir ningún tipo de remuneración.



El joven licenciado en Psicopedagogía explicó que en este momento lamentablemente no tiene un salario, por lo que utiliza sus propios recursos o los apoyos voluntarios que le dan los padres para adquirir materiales y contribuir al aprendizaje de sus alumnos. "No es mucho, pero con eso me ayudo para poder trabajar con ellos y, como docente, lograr la mejor manera de que aprendan. Es algo que me gusta, es la vocación que yo elegí".



Indicó que quiso apoyar a los menores de edad que se quedaron sin clases presenciales, por lo que les imparte lecciones por separado y usando todas las medidas de protección necesarias para evitar contagios. “Más que nada es una ayuda para sus mamás, que son a las que más les cuesta, ya que algunas no saben leer o tienen un muy bajo nivel educativo”.



Al principio, recordó, inicié con dos estudiantes y, al ver los padres sus avances y resultados, ellos fueron corriendo la voz, por lo que ahora cuento con nueve alumnos. “Mi única motivación fue ayudarlos”.



“Tuve la oportunidad de trabajar en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y una de mis experiencias fue visitar comunidades marginadas como ésta, donde realmente no tienen lo necesario para poder trabajar, ni lo que se requiere para poder ayudar a los niños y lograr los aprendizajes que nosotros queremos fomentar en ellos”.



Por otra parte, Rubén mencionó que, derivado de la pandemia, ha visto mucho estrés, no sólo entre los niños, también en los padres. "Los papás no están acostumbrados a trabajar con ellos, ni con la tecnología, por lo que el estrés también es causante del atraso en lo que están trabajando o en el no entender las actividades”.



“Aquí tenemos niños que no saben leer ni escribir y entonces necesitan de un contacto directo, más que un contacto virtual, para que más adelante, puedan tener las herramientas básicas para desenvolverse o competir en la sociedad", dijo.



Además, refirió que en el ámbito tecnológico los alumnos cuentan con muchas carencias, ya que hay muchos que no tienen acceso a un celular, una computadora básica o mismo a internet; por ello, en Mata Obscura las clases en línea no se dan como tal, lo que hacen los niños es tomar las clases televisadas y escribir las notas importantes, para llegar a reforzar lo aprendido con el profesor.



Derivado de su experiencia, el docente propone que el Gobierno debería crear un plan de apoyo para los más de 7 millones de niñas, niños y adolescentes en edad de cursar educación básica que habitan en 188 mil localidades rurales del país, para que los docentes acudan a las comunidades más alejadas y marginadas una vez a la semana o cada 15 días, lo que les permitiría dar una asesoría adecuada a los niños.