En tres años, 7 periodistas han sido asesinados en Veracruz

El asesinato de dos mujeres periodistas ocurrido este lunes en Cosoleacaque aumentó a 7 el número de comunicadores asesinados en Veracruz en los últimos tres años. Las investigaciones sobre los responsables de los comunicadores que han sido privados de la vida durante este periodo continúan.El reportero de El Gráfico de Xalapa, Jorge Celestino Ruiz Vázquez, fue ultimado el 2 de agosto de 2019, al interior de su domicilio ubicado en la localidad de La Bocanita, en el municipio de Actopan.Meses antes de morir, Ruiz Vázquez había denunciado haber recibido amenazas de funcionarios del Ayuntamiento de Actopan, entonces encabezado por José Paulino Domínguez Sánchez, como consecuencia de la publicación de notas sobre presuntos hechos de corrupción. Incluso, su hogar ya había sido baleado.Por esos hechos, fueron libradas órdenes de aprehensión en contra de José Paulino Domínguez Sánchez y uno de sus escoltas, quienes están prófugos desde 2020. Por el caso, fue detenido Facundo “N”, padre del escolta del exalcalde de Actopan, quien fue sentenciado la semana pasada a 32 años de prisión por su participación en los hechos.La periodista María Elena Ferral Hernández, quien dirigía la página de noticias Quinto Poder de Veracruz, fue asesinada el 30 de marzo de 2020 en Papantla, Veracruz, después de que fuera interceptada por dos hombres armados. Recibió tres impactos de bala que perforaron su hígado y pulmones.El 7 de mayo de 2020, la Fiscalía General del Estado anunció que había obtenido 11 órdenes de aprehensión en contra de los autores materiales e intelectuales del homicidio de Ferral Hernández, señalando que la comunicadora habría sido privada de la vida como consecuencia de su labor periodística.De los 11 probables responsables, la Fiscalía ha logrado la detención de 6. A la fecha, ninguno ha sido condenado. Dos de los probables responsables detenidos, Othoniel Hernández Cano y Alfredo Pérez Jiménez, obtuvieron un amparo en contra de su vinculación a proceso, al considerar que no tuvieron acceso a una defensa adecuada.Camerino Basilio Picazo Pérez, señalado como el principal autor intelectual del crimen, no ha logrado ser ubicado. Por el contrario, una investigación de Alianza de Medios Mx documentó la estrecha relación política entre Picazo Pérez y Marcela Aguilera Landeta, titular de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado, quien se encuentra a cargo de la investigación del homicidio de la periodista.El cuerpo de Julio Valdivia Rodríguez, corresponsal del diario El Mundo de Córdoba, fue encontrado decapitado el 9 de septiembre de 2020. El cuerpo fue abandonado sobre las vías del tren de la localidad de Motzorongo, municipio de Tezonapa. Valdivia Rodríguez se especializaba en la cobertura de hechos de violencia en la región de las Altas Montañas.El 31 de marzo de 2022, fue ejecutada una orden de aprehensión en contra de Gustavo Abigail “N” alias “El Pino”, por su probable participación en el homicidio del periodista. Después de la audiencia inicial, éste fue vinculado a proceso.Gustavo Abigail “N” es hijo de Gustavo “N” alias “El Gato”, diputado local electo por el distrito uno de Oaxaca, quien fuera detenido el 4 de noviembre de 2021 por la Fuerza Civil de Veracruz por su probable participación en los delitos de ultrajes a la autoridad, daños, narcomenudeo y portación de arma de fuego.De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a Gustavo Abigail “N” también se le vincula con actos de extorsión, huachicol, secuestro, tráfico de migrantes y drogas, así como robo de transporte de carga. Hasta el momento, es el único procesado por el homicidio de Julio Valdivia.El periodista Jacinto Romero Flores fue asesinado el 19 de agosto de 2021 en el municipio de Ixtaczoquitlán, mientras conducía su automóvil en las cercanías de su domicilio, un día después de haber cumplido 60 años. Romero Flores Romero Flores cubría la zona de las Altas Montañas, era locutor en Ori Estéreo 93.3 FM en donde encabezaba el programa “Dígalo sin miedo” y colaboraba para diversos portales informativos.El 12 de noviembre de 2021 fueron detenidas tres personas por su probable participación en el homicidio, entre ellas el regidor electo de Ixtaczoquitlán por MORENA, Roberto “N”. Posteriormente, el 15 de abril de 2022, fue detenido otro regidor electo de ese municipio, Patricio Alejandro “N”, quien fuera abanderado por el partido Movimiento Ciudadano (MC). Las cuatro personas detenidas con motivo de los hechos se encuentran en prisión vinculadas a proceso. Ninguna ha sido sentenciada.El 10 de enero de 2022 fue hallado asesinado en la ciudad de Veracruz el comunicador José Luis Gamboa Arenas, víctima de diversas heridas producidas con arma blanca.De acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Gamboa era fundador y editor del portal de noticias Inforegio y era uno de los fundadores y editores del medio digital La Noticia. Además, publicaba noticias en su página personal de Facebook. En esos medios digitales y en sus cuentas de redes sociales, Gamboa informaba y opinaba frecuentemente sobre temas de seguridad ciudadana.El 26 de abril de 2022, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de Eduardo “N”, sobrino del periodista, por su probable participación como autor material del homicidio de José Luis Gamboa. Después de la audiencia inicial, Eduardo “N” fue vinculado a proceso y sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.Yessenia Mollinedo Falconi, directora del portal informativo El Veraz yla camarógrafa Sheila Johana García Olvera fueron asesinadas a balazos el día de ayer, 9 de mayo de 2022, cuando se encontraban afuera de un OXXO en el municipio de Cosoleacaque.La Fiscalía General del Estado informó que ya investiga los hechos y, hasta el momento, no se ha reportado ninguna persona detenida con motivo de los hechos.En lo que va de 2022, 11 periodistas han sido asesinados en el país. Tres de ellos, en Veracruz.