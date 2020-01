En Triángulo Rojo, bandas dominan vías federales para atracar camioneros

Bandas de asaltantes no sólo atacan a obreros camioneros, además, abren caminos clandestinos para atacar a transportistas en vías federales en el denominado "Triángulo Rojo"; denunció el Senador, Ernesto Pérez Astorga.



Lo anterior, al compartir la preocupación de los empresarios del corredor Córdoba y Orizaba por el tema del robo a transporte público, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Francisco Alfonso Durazo Montaño.



Reveló que, a través de las obligaciones de acceso a la información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Policía Federal, un particular pidió cerrar accesos clandestinos de una carretera confinada de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), usados por células delictivas para atacar.



De hecho, en su respuesta, la dependencia federal le responde que es difícil realizar los cierres de tramos clandestinos porque el personal es objeto de ataques de la delincuencia organizada.



"Incluso, elementos de la Policía Federal han realizado cierres y al día siguiente están nuevamente abiertos por los grupos delincuenciales, es muy claro que tenemos un problema y no es posible que nos estén sometiendo los delincuentes" aseguró.



Pide intervención en caso "Chicho" Elvira



Si bien destacó una mejora en la seguridad, Pérez Astorga solicitó la intervención de la SSPC ante los recientes casos de violencia y homicidios en el estado de Veracruz.



Aunque reconoció los "golpes" dados a la delincuencia organizada, el legislador además insistió en la tendencia de secuestros y homicidios en la entidad, y citó el caso del asesinato del ex jugador de la Liga Mexicana de Béisbol, Narciso Elvira, en Paso del Toro, en un fallido intento de secuestro.



"Le voy a pedir que nos pueda ayudar a esclarecer este tema porque son íconos de la juventud y es gente que tenía casas en Monterrey, Houston y San Francisco y quiso regresar a Veracruz a invertir, a ayudar a sus paisanos y fue asesinado ayer por no detenerse en un asalto o secuestro que quería hacer la delincuencia organizada", enfatizó en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena con el titular de la SSPC.