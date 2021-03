En Tuzamapan, municipio de Coatepec, siguen haciendo eventos deportivos, exponen

Pobladores de la localidad de Tuzamapan, en el municipio de Coatepec, denunciaron que nuevamente se registran eventos deportivos que aglomeran a decenas de personas.



Y es que un grupo de habitantes aseguró que este fin de semana se llevó a cabo un partido de beisbol al que acudieron decenas de personas.



Reprocharon que autoridades municipales sean las que den los permisos para efectuar estos eventos deportivos, así como fiestas en salones y la apertura de todos los negocios.



“En Coatepec se están dando permisos, hay fiestas de toda índole, se abren todos los negocios, por más que uno se cuide si se siguen dando permisos de todo pues esto seguirá”, señalaron.



Asimismo, comentaron que no sólo en esta localidad se llevan a cabo estas actividades, pues también se tienen quejas en La Orduña, donde la gente se resiste al uso del cubrebocas en lugares públicos.



“Nosotros como ciudadanos no podemos hacer nada para evitar estos eventos, la gente sigue sin hacer caso, no usa el cubrebocas, queremos que las autoridades no den permisos”, acotaron.