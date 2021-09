En últimas 24 horas, Veracruz acumuló mil 033 nuevos casos de COVID y 122 muertes

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que son 105 mil 311 (+mil 033 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 222 mil 827 eventos analizados.



En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 4 mil 026 y sospechosos 940. Gracias a la encomiable labor del personal médico han logrado recuperarse 89 mil 240 pacientes y están en vigilancia 3 mil 950.



Los fallecimientos suman 12 mil 121 (+122 nuevos); se contabilizan 104 mil 639 resultados negativos y 12 mil 877 sospechosos acumulados.



Plan Nacional de Vacunación



Segunda dosis al grupo de 30 y más años





03 de septiembre:



· Coatepec.





03 y 04 de septiembre:



· Cazones.





Primera dosis al grupo de 18 y más años





Del 03 al 05 de septiembre:



· Veracruz.





Los días 04 y 05 podrán asistir a esta sede las personas mayores de 30 años que por algún motivo no han recibido su dosis.



La temporada de lluvias y huracanes continúa hasta el 30 de noviembre, lo que propicia las condiciones para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue cuyos síntomas comunes son fiebre, dolor de cabeza y músculos; no obstante, puede evolucionar a formas graves que implican dificultad respiratoria y daño en órganos.



Los lugares preferidos por el insecto son aquellos con poca luz y húmedos, por ello es importante lavar y tapar correctamente los recipientes que almacenan agua para consumo humano, voltear los que pudieran acumular líquido de las precipitaciones y tirar los que no sirvan.



Elementos de Control de Vectores de SESVER visitarán los hogares a fin de apoyar en la identificación de criaderos y tratar contenedores de agua. Con su ayuda y la participación de todos minimizaremos la proliferación de esta enfermedad.



Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan Nacional de Vacunación en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Llama al 800 0123 456 en caso de síntomas y acude a Urgencias del hospital más cercano por algún evento de gravedad.



Lo que tanto esperabas llegó. ¡Vacúnate contra el COVID-19!