En últimos 7 años, UV no ha recibido en donación cuerpos de desaparecidos: Rectora

Del 1º de septiembre del 2013 a la fecha, la Universidad Veracruzana (UV) sólo ha recibido 5 cadáveres de personas en donación para sus facultades de medicina, explicó la rectora Sara Ladrón de Guevara al descartar que estos cuerpos son de personas desaparecidas.Entrevistada en el marco de las guardias de honor ante el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, señaló que los cuerpos tampoco están ni estuvieron en investigación por desaparición de personas.“De esos cuerpos podemos dar cuenta, todo está en regla y no corresponden a casos de personas desaparecidas. A partir del primero de septiembre del 2013 puedo dar cuentas, se trata de cinco (cuerpos) y están debidamente documentados, no se trata de cuerpos en investigación por casos de desaparecidos”, insistió.Reconoció que en los últimos 20 años la UV ha recibido en donación más de 200 cadáveres, sin embargo, dijo desconocer si corresponden a personas desaparecidas.“De eso no me corresponde, yo puedo dar cuenta y soy responsable de lo que ha pasado a partir del primero de septiembre del 2013”.Este martes, cabe destacar, el portal Aristegui Noticias publicó una investigación en la que exhibe presuntas anomalías en la donación de cadáveres de la Fiscalía General del Estado (FGE) hacia universidades de la entidad —donaciones que la Dirección General de Servicios Periciales niega, a pesar del registro que guardan las instituciones—.Al retomar el caso de Pedro Mávil, cuya hija Gemma fue secuestrada en 2011, asesinada y después fue extraviado su cuerpo por las autoridades, la investigación revela que un día, ante un Juez de Control, el empresario encaró a una perito que sabría dónde estaba el cadáver de la joven.Dicha funcionaria afirmó que el cuerpo de Gemma habría sido donado a la Universidad del Conde, en Coatepec.Además, registros de la Universidad Veracruzana revelaron que del año 2000 a la fecha 51 cadáveres donados por la Fiscalía fueron enviados a universidades particulares.Mientras que en los últimos 20 años, 228 cadáveres fueron enviados a las 10 facultades de medicina de la UV, sin que se cuente con la documentación requerida de cada uno por supuestamente formar parte de investigaciones de la FGE.Por otra parte, la Rectora de la UV dijo confiar en que los diputados federales no desaparezcan más de 100 fideicomisos púbicos, entre ellos el que otorga subsidio federal al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues dijo que es muy preocupante esa situación para el CONACYT.