En un año, producción azufrera cayó 19% en el Estado: INEGI

De febrero de 2019 a febrero de 2020, la producción de azufre en el Estado perdió 19 por ciento, de acuerdo con Indicadores de la Industria Minerometalúrgica, publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).



En el país, la extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos aumentó 0.4 por ciento en febrero, con relación a enero de 2020.



En comparación de febrero de 2019 a febrero de 2020, la actividad minerometalúrgica aumentó 1.5 por ciento en la producción de plomo, carbón no coquizable, cobre, plata y oro.



No así en la extracción de coque, fluorita, azufre, zinc, fabricación de pellets de fierro y elaboración de yeso.



En el citado lapso (2019-2020), el país experimentó una reducción de la producción de azufre de 30 mil 81 toneladas a 27 mil 836 toneladas; esto implica una pérdida de 7.5 por ciento.



En el caso de Veracruz, la pérdida alcanzó un 19 por ciento, al producirse en febrero de 2019 mil 351 toneladas, a sólo mil 94 toneladas de azufre en febrero de 2020.



La producción azufrera en el estado se concentra principalmente en Jáltipan de Morelos, en el sur del estado.