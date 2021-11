En un descuido, a usuaria de Citibanamex le cambiaron tarjeta, en Xalapa

Judith Cabrera, víctima del cambio de tarjeta bancaria cuando acudió a un cajero automático de Citibanamex en Plaza Ánimas, exhortó a la ciudadanía a tener cuidado al momento de retirar dinero en estos dispositivos, porque podrían ser víctimas de la delincuencia.Relató que este domingo, entre las 13:00 y 14:00 horas, acudió a la institución financiera a verificar si la pensión de su madre ya había sido depositada, cuando la abordó un hombre al que describió como "medio canoso", de entre 1.77 y 1.80 metros de estatura y con bigote, quien le indicó que el cajero estaba fallando, aprovechando el momento para sustituir su plástico."Estaba el señor en el cajero, estaban tres: el señor, una muchacha (de entre 18 o 19 años) y otra señora (chaparrita güera). En eso se voltea el señor y me dice: ‘Pásele aquí, madre’. Yo llevaba mi tarjeta así (en la mano) y me la quita y me dice: ‘Hágale al chip así y vea el foco rojo’. Yo volteo y creo que ahí fue cuando hizo el cambio de tarjeta", manifestó.Cabrera refirió que hasta la noche, al recordar lo sucedido, verificó el plástico bancario percatándose que no era el de su mamá, que no estaba firmado, ni tenía el nombre escrito; por lo que al llamar al banco, le indicaron que pertenecía a otra persona y procedieron a cancelar la que le habían quitado."(La tarjeta) es de mi mamá. Yo le cobro su pensión cada mes. Entonces yo quise checar el día de ayer, a ver si se había adelantado (el pago) pero resulta que la sorpresa me la llevé yo y me agarró en mis cinco minutos de descuido", mencionó.Dijo desconocer si las tres personas estaban coludidas para cometer este delito porque narró que en ese momento le indicaron que así hacía el cajero, expresando que en ningún momento les proporcionó datos de la tarjeta como el número de identificación personal (NIP)."No sé si el señor se queda en la parte de atrás a escuchar el sonido, a lo mejor ellos ya tienen cifrados los números, porque al momento que volteé ya no estaban y si no la persona de atrás me dice: ‘Creo que ya no están funcionando, así nos está pasando a los demás' pero se me hizo raro", concluyó la clienta de Citibanamex.