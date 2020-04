En un día, aumentan 70 positivos a COVID-19 y 6 defunciones en Veracruz

En un día, 70 positivos más a COVID-19 en Veracruz; se registran 424 casos, el mayor número en el municipio de Veracruz con 159. Hasta hoy, 34 defunciones, la mayoría en Coatzacoalcos, con 8 fallecidos.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que se han estudiado 2,215 casos sospechosos, de los cuales 1,560 han sido negativos y 231 casos se encuentran en investigación en 56 municipios.



Los casos positivos a COVID- 19, rebasan ya las cuatro centenas, toda vez que asciende a 424 casos.



El 67% son residentes en la región centro: en donde Veracruz registra 159 y Boca Del Río con 41, seguido de Xalapa y Orizaba con 10 cada uno.



El 23% de los positivos se encuentran en la región sur-sureste: en donde Coatzacoalcos registra 46 positivos y es el que más casos tiene, seguido de Minatitlán con 12.



Esto, mientras que el 10% están en la región norte, en donde también ya se identifica dispersión y la cabecera municipal de Poza Rica aporta el mayor número con 32 casos.



Estos casos positivos están registrados en 61 municipios y la velocidad con la que se está dando la transmisión continúa en aumento, expresó la funcionaria estatal.



“Reiteramos, la transmisión se está expandiendo cada día, al interior de las localidades donde ya hay casos positivos, como hacia aquellas en donde aún no los hay, esto continuará de esta manera si no se acatan las recomendaciones de evitar al máximo la movilización de personas de una población a otra”.



Destacó que ahora los cuadros clínicos mantienen las forma graves que han requerido hospitalización y esto se ha ido incrementando, por lo que ya representan el 49% de los casos acumulados.



Y es que señaló que cualquier persona de cualquier edad, puede adquirir la enfermedad y se le puede desarrollar en forma leve, moderada, grave o muy grave; por lo que pueden requerir dos y hasta tres semanas, en las que tiene que permanecer en aislamiento con las medidas de prevención estrictas para no transmitir la enfermedad a sus familiares.



Pero en caso de requerir hospitalización, la recuperación es mucho más prolongada y también puede terminar en un desenlace fatal, dependiendo de cada persona, sea joven o mayor, “de ahí la importancia de quedarse en casa” y no exponerse a contraer la enfermedad”.



Hasta el momento, dijo, 166 de los pacientes se consideran recuperados, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria, pero 224 aún permanecen en vigilancia, con las recomendaciones de prevención y en aislamiento.



“Desafortunadamente 34 han fallecido, residentes de: Coatzacoalcos 8, Veracruz 6, Poza Rica 5, Martínez De la Torre 3, Minatitlán 2; Chinampa de Gorostiza, Emiliano Zapata, Tlacotalpan, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Alvarado, Boca del Río, Totutla, Perote y Medellín, con uno cada uno, con edades entre 40 y 100 años”, puntualizó.



De los fallecidos, 30 de ellos presentaban una o más comorbilidades como: diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal y cardiaca o factor de riesgo como tabaquismo, sin embargo en cuatro de ellas no se identificó ninguna, lo que quiere decir que aun cuando no tengan factores de riesgo como los señalados, los cuadros pueden ser muy graves en cualquier persona, incluso los jóvenes.



Para finalizar, Dulce María Espejo puntualizó que las cabeceras municipales de grandes ciudades como Veracruz, Coatzacoalcos, Boca del Río, Poza Rica encabezan los lugares de mayor dispersión activa, seguida de Minatitlán, Orizaba y Xalapa, por lo que enfatizó que se debe limitar los movimientos de población de lugares con transmisión, tanto de fuera del estado como al interior.