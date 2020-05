En un día, mueren 30 y se suman 91 casos positivos por COVID-19 en Veracruz

Con 91 resultados positivos de ayer miércoles a este jueves, los casos confirmados a COVID-19 en Veracruz ascienden a 1,667; las defunciones se incrementan a 197.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que, se han estudiado en el estado 4,659 casos sospechosos; 2,349 son negativos y 643 se encuentran en investigación.



Los casos positivos a Coronavirus ya se encuentran en 105 demarcaciones:



Veracruz 615, Coatzacoalcos 259, Poza Rica 149, Boca del Río 95, Minatitlán 73, Cosoleacaque 29, Xalapa 26, Tuxpan 25, Córdoba y Medellín 20, Alvarado 19, Orizaba 18, Cosamaloapan y Papantla 16, Coatzintla y Nanchital 14, Tihuatlán 13, San Andrés Tuxtla 12, Fortín y Tierra Blanca 11, La Antigua y Santiago Tuxtla 9, Acayucan y Agua Dulce 8; Emiliano Zapata, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, Martínez de la Torre y Misantla 7; Perote 6; Cerro Azul, Las Choapas e Isla 5; Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Ayahualulco, Cazones, José Azueta y Tlacotalpan 4; Coatepec, Cuitláhuac, Jamapa, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo y Úrsulo Galván 3.



Álamo, Coyutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Sureste, Jalacingo, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Moloacán, Nogales, Oluta, Oteapan, Paso del Macho, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Río Blanco, Tamiahua, Tres Valles y Yanga con dos casos positivos cada uno.



Mientras que Actopan, Acula, Amatitlán, Atzacan, Atzalan, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Catemaco, Chacaltianguis, Chalma, Chiconquiaco, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Coacoatzintla, Coscomatepec, Filomeno Mata, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan, Ixhuatlán del Café, Magdalena, Miahuatlán, Naranjos, Pajapan, Pánuco, La Perla, Playa Vicente, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Rafael, Sayula de Alemán, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Tantoyuca, Tezonapa, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Totutla, Uxpanapa y Vega de Alatorre, solo registran un caso positivo cada uno.



654 pacientes confirmados se consideran recuperados, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria; 816 aún se encuentran en vigilancia y lamentablemente 197 han fallecido, mismos que en su mayoría manifestaron padecer: hipertensión, diabetes y obesidad; entre otras.



Las 197 defunciones se han presentado en 48 municipios: Veracruz 52, Coatzacoalcos 38, Poza Rica 20, Minatitlán 9, Boca del Río y Nanchital 6, Cosoleacaque 5, Martínez de la Torre y Medellín 4; Acayucan, Tierra Blanca y Tihuatlán 3; Agua Dulce, Ángel R. Cabada, Ayahualulco, Cazones, Las Choapas, Mariano Escobedo, Misantla y Tamiahua 2; Alvarado, Amatitlán, Atzacan, Catemaco, Chinampa de Gorostiza, Coatepec, Coatzintla, Cuitláhuac, Emiliano Zapata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Jáltipan, Jamapa, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Nogales, Orizaba, Pajapan, Perote, San Andrés Tuxtla, Tezonapa, Tlacotalpan, Totutla, Tres Valles, Xalapa y Yanga con una sola defunción.



Explico que los casos positivos, en su mayoría han sido hombres, aportando el 63%, pero también se presenta en mujeres y en ambos sexos, en cualquier grupo de edad.



Hasta ahora, dijo, el 51 % de los pacientes positivos han presentado cuadros graves por lo que se han tenido que hospitalizar y corresponden a diferentes grupos de edad, “en ellos la recuperación resulta más prolongada y la probabilidad de tener complicaciones es mayor”.



Dulce María Espejo destacó que los casos positivos continúan en incremento cada día, de manera que reiteró el exhorto a no salir de casa.



“Hemos estado insistiendo que los movimientos de población al interior de lugares en donde se está dando la transmisión, y de estos hacia localidades en donde aún no hay casos, favorece la transmisión y diseminación de la enfermedad”.



Ante ello, la funcionaria estatal destacó que la única manera de cuidarse y cuidar a la familia es, quedándose en casa, para no contribuir a dispersar la enfermedad.