En un mes habría fallo para expolicías intermunicipales en Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla

En un lapso de 30 días podría darse el dictamen final del Distrito judicial en Poza Rica sobre los 150 ex policías que exigen pago de prestaciones que, acusan, ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública en la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, cobraron con firmas falsas.



Son más de 150 exelementos de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla que le demandan a la SSP sobre el pago de prestaciones de ley que debieron entregarles personalmente por su liquidación tras su despido en el 2015.



Luego de descubrir que estas prestaciones fueron cobradas por terceras personas con firmas apócrifas, esta situación podría terminar en un lapso de 30 días ante la determinación del tribunal judicial de esta situación, dijo el representante de los ex policías, Adder Óscar Juárez Téllez. Los ex policías que trabajaron en la corporación Intermunicipal entre 10 a 20 años están padeciendo por la falta de pago de sus prestaciones, enfrentando enfermedades crónico degenerativas que elevan el costo de su vida para tener salud.



Cabe mencionar que los 159 agraviados han tenido que padecer por la falta de empleo, en el caso de los que están sanos, pero lamentablemente no son aceptados porque les discriminan por el hecho de haber pertenecido a la corporación que estaba bajo el mando de la SSP.